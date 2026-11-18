Juventus-Leuven è una partita della quinta giornata di League Phase della Champions femminile: pronostico, formazioni e dove vederla
Se in campionato fino al momento ha faticato – anche se nello scorso fine settimana è arrivata una clamorosa vittoria in rimonta contro l’Inter in trasferta con tre reti segnate nello spazio di cinque minuti – in Champions la Juventus, in casa contro il Leuven, ha la possibilità di blindare la qualificazione alla fase successiva.
Con tre punti ci sarebbe la certezza, infatti, di essere dentro i playoff. E poi magari chissà, anche chiudere tra le prime quattro alla fine sperando in un’affermazione nell’ultimo turno. Un passo alla volta, ovviamente. E quella di mercoledì sera per le bianconere è una occasione clamorosa. Da prendere a tutti i costi. Contro il Lione come vi avevamo raccontato non c’è mai stata partita. Una sfida che le francesi come da pronostico hanno dominato in lungo e in largo. Contro il Leuven – una squadra che ha fatto solamente due punti e che ha preso undici gol – il discorso sarà completamente diverso. Quella vittoria in campionato tra le altre cose ha dato alla Juve una botta di autostima incredibile. Ecco, adesso serve continuare. E la squadra di Guerrero dovrebbe riuscire a festeggiare comunque qualcosa di importante nella serata piemontese.
Come vedere Juventus-Leuven in diretta tv e in streaming
La sfida Juventus-Leuven è in programma mercoledì alle 21. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire.
Comparazione quote
La vittoria della Juventus è quotata 1.27 su Lottomatica e GoldBet. Il segno NO GOL, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.92.
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Il pronostico
La vittoria della Juventus ci sta, eccome. Il Leuven è oggettivamente poca cosa e l’occasione per le bianconere è troppo ghiotta per non essere sfruttata. Tre punti e festa.
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Le probabili formazioni di Juventus-Leuven
JUVENTUS (4-3-3): Rusek; Lenzini, Rosucci, Salvai, Carbonell; Hayashi, Schatzer, Pavan; Noordmann, Redondo, Bartel.
LEUVEN (4-2-3-1): Seyanhaeve; Nagy, Everaerts, Gielen, Janssen; Biesmans, Bosteels; Papatheodoru, Lafaix, Dekker; Kuijpers.
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