Real Madrid-Inter è una partita della quinta giornata di League Phase della Champions femminile: pronostico, formazioni e dove vederla

Si è complicato il cammino dell’Inter in Champions League dopo le due sconfitte contro Lione e Manchester City. E adesso arriva anche il Real Madrid, una squadra che si è rimessa in carreggiata nel corso delle ultime settimane e che deve per forza vincere per essere sicura della qualificazione.

Le nerazzurre si giocheranno sicuramente il tutto per tutto nella prossima e ultima sfida di questa League Phase di Champions, perché a Madrid hanno poche possibilità di venire fuori senza una sconfitta. Il Real in casa ha un cammino netto tra campionato e appunto la massima competizione europea. Per netto intendiamo che non perde mai. L’ultima sconfitta in una partita ufficiale è del 29 marzo scorso quando è arrivato il Barcellona, e si sa che contro le catalane perdono quasi tutte. In Spagna tutte.

In difesa il Real un poco balla, c’è da dirlo. Ecco perché il massimo che potrebbe fare l’Inter nel match di mercoledì è segnare una rete per rendere meno amara una sconfitta che oggettivamente ci pare scontata. C’è poco da aggiungere, purtroppo. Per le italiane in Europa, appena si alza leggermente il livello, diventa tutto assai complicato.

Come vedere Real Madrid-Inter in diretta tv e in streaming La sfida Real Madrid-Inter è in programma mercoledì alle 18:45. Verrà trasmessa in esclusiva da Disney+: per vederla in tv bisognerà scaricare l’app di Disney+ su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box. Servirà ovviamente un abbonamento per poterla seguire. Comparazione quote La vittoria del Real Madrid è quotata 1.18 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.73. Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Se li prenderà il Real Madrid i tre punti in una gara comunque da almeno tre reti complessive. La quota del GOL, comunque, è abbastanza interessante per quello che vi abbiamo raccontato prima. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Real Madrid-Inter REAL MADRID (4-2-3-1): Lopez; Navarro, Mender, Andersson, Cristobal; Senss, Dorado; del Castillo, Caruso, Jacinto; Schroder.

INTER (4-4-2): Runarsdottir; Garcia, Milinkovic, van Diemen, Robustellini; Glionna, Santi, Tomasevic, Bugeja; Raphino, Cambiaghi. POSSIBILE RISULTATO: 3-1