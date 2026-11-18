Zverev e Fils si affrontano il 19 novembre alle Atp Finals: precedenti, rendimento dei giocatori a Torino e analisi della sfida che può decidere il destino del francese.

Alexander Zverev ha già fatto il suo, ma non sembra avere alcuna intenzione di concedersi una passeggiata. Tutt’altro. Dopo aver archiviato la qualificazione alle semifinali con una giornata d’anticipo, il tedesco torna in campo contro Arthur Fils, che invece si gioca una fetta importante del proprio futuro alle Atp Finals: lottare contro il numero 1 sarà come scalare una montagna per il francese, soprattutto considerando che dall’altra parte della rete troverà un avversario capace di batterlo cinque volte su sette.

Il re del ranking ha cominciato il torneo nel migliore dei modi, superando Rafael Jodar per 6-4 6-4 e successivamente Ben Shelton con un convincente 6-2 7-6. Contro l’americano ha mostrato una notevole solidità al servizio, senza concedere palle break e chiudendo il secondo set al tie-break. Un rendimento che conferma quanto Zverev sia a proprio agio sulle superfici indoor, dove la combinazione tra servizio e profondità dei colpi può diventare devastante.

Fils, invece, ha avuto un percorso decisamente più movimentato: dopo la sconfitta in tre set contro Shelton, il francese ha reagito battendo Jodar con il punteggio di 4-6 6-2 6-2. Una rimonta importante, che gli ha permesso di restare in corsa, ma anche un’altra partita nella quale ha avuto bisogno di tempo per trovare il proprio ritmo. Nei precedenti, Zverev conduce 5-2 e ha vinto anche l’ultimo confronto, disputato nei quarti di finale di Indian Wells nel 2026, con un netto 6-2 6-3.

Zverev-Fils: il pronostico

Il tedesco ha dimostrato di avere una marcia in più in questo torneo: il servizio sta funzionando molto bene, gli errori gratuiti sono rimasti sotto controllo e soprattutto la sua capacità di comandare gli scambi da fondo campo può mettere in seria difficoltà il francese. Fils possiede certamente le qualità per rendere la partita interessante, ma dovrà riuscire a mantenere un livello elevato fin dalle prime battute, senza concedere a Zverev la possibilità di prendere immediatamente il controllo.

La qualificazione già ottenuta potrebbe teoricamente alleggerire la pressione sul tedesco, ma la sua esperienza e la possibilità di chiudere il girone a punteggio pieno rappresentano motivazioni sufficienti per aspettarsi una prestazione competitiva. Fils ha bisogno di rischiare, ma contro un giocatore così solido potrebbe finire per pagare la propria aggressività. La nostra indicazione è quindi una vittoria di Zverev in due set, con il tedesco favorito per imporsi senza dover ricorrere al parziale decisivo.

Zverev in Zverev-Fils