I pronostici di mercoledì 18 novembre, nella notte italiana tra mercoledì e giovedì in Brasile sono in programma due partite cruciali nella lotta al titolo.

Terminati gli impegni delle nazionali, tra i primi campionati a riaprire i battenti c’è il Brasileirao. Nella notte tra mercoledì e giovedì in Brasile si giocano alcune partite di un delicatissimo turno infrasettimanale, sia per quanto riguarda la lotta al titolo sia per quella salvezza.

Quando mancano appena 4 turni alla fine dei giochi, a contendersi la vetta sono Flamengo e Palmeiras: il Mengao ha, al momento, un prezioso vantaggio di tre punti sul Verdao, ma nel prossimo fine settimana è in programma un infuocato scontro diretto a San Paolo, al quale nessuna delle due vuole arrivarci con il morale a terra. Chi rischia di più in questo turno è indubbiamente il Palmeiras, che fa visita alla terza della classe, il Cruzeiro, lontanissimo dalle prime due ma chiamato a blindare un posto tra le prime quattro: il rischio di inciampo è molto alto per la formazione di Abel Ferreira, che a Belo Horizonte farà verosimilmente fatica a tenere la porta inviolata. Impegno sulla carta più agevole invece per la capolista, che dovrà vedersela contro un Athletico Paranaense in crisi, reduce da quattro partite senza vittorie in campionato.

In Europa, infine, riflettori puntati sulla Champions League femminile. La Juventus ha buone possibilità di fare bottino pieno davanti al proprio pubblico contro l’OH Leuven, mentre l’Inter appare quasi spacciata a Madrid contro il Real.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1+MULTIGOL 2-5 in Real Madrid-Inter, Champions League femminile, ore 18:45

Vincenti

CHELSEA (in Chelsea-PSG, Champions League femminile, ore 21:00)

(in Chelsea-PSG, Champions League femminile, ore 21:00) JUVENTUS (in Juventus-OH Leuven, Champions League femminile, ore 21:00)

(in Juventus-OH Leuven, Champions League femminile, ore 21:00) FLAMENGO (in Flamengo-Athletico Paranaense, Brasileirao, ore 00:30)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Hacken-Manchester City , Champions League femminile, ore 18:45

, Champions League femminile, ore 18:45 Remo-Chapecoense, Brasileirao, ore 00:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Alianza Atletico-Melgar , Liga 1 Perù, ore 21:00

, Liga 1 Perù, ore 21:00 Cruzeiro-Palmeiras, Brasileirao, ore 00:30

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 5.32 GOLDBET; 5.43 SPORTBET; 5.32 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Corinthians-Botafogo, Brasileirao, ore 01:30