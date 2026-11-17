Flamengo-Athletico Paranaense è una partita valida per la trentacinquesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:30 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non accenna a rallentare il Flamengo: da ottobre la capolista del Brasileirao non fa altro che vincere e, nonostante la delusione della mancata qualificazione alla finale di Libertadores, la striscia di successi in campionato non si è interrotta, anzi. Dalla sconfitta ai rigori con l’Estudiantes, che ha negato al Mengao la possibilità di un nuovo derby tutto brasiliano nell’ultimo atto della competizione continentale, gli uomini di Leo Jardim hanno continuato ad inanellare vittorie. Due settimane fa, prima della sosta per le nazionali, è stato costretto ad alzare bandiera bianca anche il Gremio, piegato 3-1 al Maracana (quinta affermazione consecutiva per i rossoneri).

Quando mancano soltanto quattro giornate alla fine dei giochi, il Flamengo è padrone del proprio destino: sono sempre tre i punti di vantaggio sul Palmeiras secondo e, se da qui a inizio dicembre De Arrascaeta e compagni non sbagliassero un colpo, il titolo finirebbe a Rio de Janeiro.

Il calo preoccupante dell’Athletico

Il traguardo è vicino ma non mancano gli ostacoli: nel prossimo fine settimana, infatti, è in programma lo scontro diretto proprio con il Palmeiras, a San Paolo. Una sorta di spareggio a cui sarà meglio arrivare con un margine, seppur minimo, per non rischiare di rovinare tutto. Prima di pensare al Verdao, però, bisognerà focalizzarsi sul match casalingo con l’Athletico Paranaense, squadra che non se la passa affatto bene ma non per questo è da sottovalutare. Il Furacao ha conquistato un solo punto nelle ultime quattro ed è scivolato al quinto posto, scavalcato dal Fluminense e con il fiato sul collo del Bahia sesto (a -1). Ad oggi i rossoneri dovrebbero disputare le qualificazioni per partecipare alla prossima Libertadores e se dovessero perdere ulteriori posizioni rischierebbero pure di doversi accontentare della Sudamericana.

Il Mengao può contare su una squadra quasi al completo (ancora out Paquetà e Danilo) e su alcuni elementi in ottima condizione, a cominciare da capitan De Arrascaeta, protagonista anche con la nazionale uruguaiana durante la sosta. Qualche attenzione in più sarà riservata alla gestione dei diffidati, visto che diversi titolari rischiano di saltare proprio la successiva sfida contro il Verdao in caso di ammonizione.

La trasferta al Maracana, per l’Athletico, si presenta particolarmente insidiosa anche per le defezioni che condizionano la formazione guidata da Odair Hellmann. Il problema più pesante riguarda Viveros, attuale capocannoniere del Brasileirao con 21 reti, la cui squalifica è stata estesa a tre giornate: l’attaccante tornerà soltanto nell’ultima partita della stagione. Non ci sarà neppure Dantas, fermato dal giudice sportivo, mentre il rientro di Lucas Esquivel resta da valutare.

Come vedere Flamengo-Athletico Paranaense in diretta tv e in streaming

Flamengo-Athletico Paranaense, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:30 (ora italiana), non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Il pronostico

La differenza tra le due squadre appare evidente. Il Flamengo vinto 5 gare consecutive, è imbattuto da undici turni e può contare su un rendimento interno di alto livello. L’Athletico, invece, non è riuscito a vincere in 11 delle 17 partite disputate in trasferta e arriva da 4 giornate senza successi. Inoltre, l’assenza del suo principale riferimento offensivo riduce le possibilità di mettere in difficoltà la difesa della formazione di Jardim. Il Flamengo ha tutte le carte in regola per imporre il proprio gioco e conquistare tre punti preziosi nella volata scudetto. La vittoria dei padroni di casa, accompagnata da una gara con almeno tre reti totali, è l’indicazione più convincente.

Le probabili formazioni di Flamengo-Athletico Paranaense

FLAMENGO (4-3-3): Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho, De Arrascaeta; Carrascal, Pedro, Samuel Lino.

ATHLETICO PARANAENSE (3-4-3): Santos; Benavídez, Aguirre, Esquivel; Gilberto, Luiz Gustavo, Jadson, Mendoza; Bruno Zapelli, João Cruz, Kerwin Vargas.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1