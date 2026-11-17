Ecuador-Bolivia è un’amichevole internazionale. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla
Un’amichevole che ha una storia. Definita. La prova del nove per l’Ecuador, che nelle ultime otto occasioni ha vinto contro la Bolivia. Insomma, c’è una squadra assai più forte che è destinata a imporsi nuovamente.
Anche per quello che è il momento generale della Bolivia. Parliamo di una nazionale che non vince da tanto tempo. E che nemmeno pareggia. Le ultime sei uscite della Bolivia hanno regalato solamente delle sconfitte. E solamente in una occasione, la più distante nel tempo, questo gruppo è riuscito a segnare. Per il resto le legnate sono arrivate senza nemmeno riuscire a segnare una rete. Anche il Perù, la scorsa settimana per dire, ha avuto la meglio per due a zero. E non parliamo certamente di una nazionale fortissima, quella peruviana. Ecco, questo match ha poco da dire. L’Ecuador, non solo sulla carta, rimane una squadra molto più attrezzata e molto più forte. E non avrà nessun problema a piazzare la seconda vittoria di fila.
Come vedere Ecuador-Bolivia in diretta tv e in streaming
Ecuador-Bolivia, in programma mercoledì 18 novembre alle 00:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Ecuador è quotata 1.14 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.43 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
Sul fatto che l’Ecuador vincerà la partita non ci sono dubbi. E nemmeno sul fatto che i padroni di casa possano riuscire a vincere questa partita senza nemmeno subire un gol. La Bolivia, in attacco, non riesce ad essere pericolosa. E se non segni non vinci, e nemmeno pareggi.
Le probabili formazioni di Ecuador-Bolivia
ECUADOR (4-4-2): Galindez; Preciado, Porozo, Pacho, Hincapie; Arroyo, Caicedo, Vite, Angulo; Yeboah, Caicedo.
BOLIVIA (4-3-3): Lampe; Rocha, Cuellar, Morales, Fernandez; Robson, Lopez, Vaca; Miguelito, Nacif, Paniagua.
POSSIBILE RISULTATO: 3-0
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