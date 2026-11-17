Ecuador-Bolivia è un’amichevole internazionale. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Un’amichevole che ha una storia. Definita. La prova del nove per l’Ecuador, che nelle ultime otto occasioni ha vinto contro la Bolivia. Insomma, c’è una squadra assai più forte che è destinata a imporsi nuovamente.

Anche per quello che è il momento generale della Bolivia. Parliamo di una nazionale che non vince da tanto tempo. E che nemmeno pareggia. Le ultime sei uscite della Bolivia hanno regalato solamente delle sconfitte. E solamente in una occasione, la più distante nel tempo, questo gruppo è riuscito a segnare. Per il resto le legnate sono arrivate senza nemmeno riuscire a segnare una rete. Anche il Perù, la scorsa settimana per dire, ha avuto la meglio per due a zero. E non parliamo certamente di una nazionale fortissima, quella peruviana. Ecco, questo match ha poco da dire. L’Ecuador, non solo sulla carta, rimane una squadra molto più attrezzata e molto più forte. E non avrà nessun problema a piazzare la seconda vittoria di fila.

Come vedere Ecuador-Bolivia in diretta tv e in streaming

Ecuador-Bolivia, in programma mercoledì 18 novembre alle 00:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria dell’Ecuador è quotata 1.14 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.43 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Sul fatto che l’Ecuador vincerà la partita non ci sono dubbi. E nemmeno sul fatto che i padroni di casa possano riuscire a vincere questa partita senza nemmeno subire un gol. La Bolivia, in attacco, non riesce ad essere pericolosa. E se non segni non vinci, e nemmeno pareggi. Le probabili formazioni di Ecuador-Bolivia ECUADOR (4-4-2): Galindez; Preciado, Porozo, Pacho, Hincapie; Arroyo, Caicedo, Vite, Angulo; Yeboah, Caicedo.

BOLIVIA (4-3-3): Lampe; Rocha, Cuellar, Morales, Fernandez; Robson, Lopez, Vaca; Miguelito, Nacif, Paniagua. POSSIBILE RISULTATO: 3-0