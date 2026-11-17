Cobolli affronterà Tiafoe al prossimo turno delle Atp Finals di Torino: cosa dicono i precedenti e quali sono le aspettative in vista di questa sfida cruciale.

Flavio Cobolli si trova davanti a una montagna che finora ha scalato soltanto una volta: Frances Tiafoe conduce infatti 4-1 nei confronti diretti e, dopo averlo battuto anche ad Halle pochi mesi fa, arriva a Torino con l’obiettivo di confermare una superiorità che i precedenti raccontano in maniera piuttosto eloquente. Per l’azzurro, però, questa volta c’è qualcosa in più: il sostegno del pubblico di casa e la necessità di conquistare un risultato importante per non compromettere il cammino alle Atp Finals.

Entrambi hanno cominciato il girone Ivan Lendl con una sconfitta: Cobolli, nel caso specifico, si è arreso a Daniil Medvedev in due set, cedendo 7-6 6-3 dopo aver lottato nel parziale d’apertura, salvo poi deporre le armi nel secondo. Tiafoe, invece, ha trovato sulla propria strada un Carlos Alcaraz in grande spolvero, al punto che è stato capace di imporsi con un doppio 6-2. Due debutti complicati, dunque, ma anche due avversari di livello assoluto.

Il precedente più incoraggiante per l’italiano risale alla finale di Acapulco del marzo 2026, quando riuscì a battere lo statunitense al termine di una partita combattuta, chiusa 7-6 6-4. Le altre quattro sfide, disputate tra Delray Beach, Washington, Indian Wells e Halle, sono invece finite tutte nelle mani di Tiafoe. Sul cemento indoor di Torino Cobolli avrà bisogno di una prestazione molto solida, soprattutto nei turni di risposta, se vorrà risolvere l’enigma Frances.

Cobolli-Tiafoe: il pronostico

Le indicazioni della vigilia premiano leggermente Tiafoe, e non è difficile capire perché: l’americano, dicevamo, ha un bilancio nettamente positivo negli scontri diretti e dispone di un tennis aggressivo, con un servizio incisivo e un dritto capace di mettere immediatamente sotto pressione l’avversario. Cobolli dovrà evitare di concedergli troppo campo, cercando di allungare gli scambi e sfruttare la spinta del pubblico torinese. Il fattore emotivo potrebbe aiutarlo, ma non basterà da solo a colmare il divario emerso nei precedenti.

L’azzurro ha già dimostrato ad Acapulco di poter trovare le contromisure giuste, ma la continuità resta il punto interrogativo principale. Tiafoe, pur reduce dalla netta sconfitta contro Alcaraz, parte con maggiori garanzie in questo specifico confronto e sembra avere più soluzioni per gestire i momenti delicati. La scelta ricade quindi sullo statunitense, che ha buone possibilità di allungare ulteriormente la serie positiva contro Cobolli.

Tiafoe in Cobolli-Tiafoe