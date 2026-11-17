Bolelli e Vavassori affrontano Harrison e Skupski il 18 novembre alle Atp Finals: dopo il ko all’esordio, gli azzurri cercano una vittoria fondamentale.

Non c’è più molto spazio per gli errori, a questo punto del torneo dei maestri. Dopo la sconfitta all’esordio contro Marcel Granollers e Horacio Zeballos, Simone Bolelli e Andrea Vavassori tornano in campo alle Atp Finals con l’obbligo di reagire. Dall’altra parte della rete ci saranno Christian Harrison e Neal Skupski, una coppia tutt’altro che comoda, capace di conquistare nel 2026 due titoli del Grande Slam, prima agli Australian Open, poi agli US Open.

Anche gli avversari, però, hanno cominciato il torneo con il piede sbagliato: Harrison e Skupski sono stati travolti da Kevin Krawietz e Tim Puetz, che si sono imposti con un netto 6-1 6-3. Un risultato sorprendente, soprattutto considerando il valore della formazione anglo-americana, che a Torino si presenta come seconda testa di serie. Per entrambe le coppie, dunque, la seconda giornata del girone rappresenta un passaggio fondamentale.

Bolelli e Vavassori hanno ceduto 6-4 6-4 a Granollers e Zeballos, pagando soprattutto gli errori nei momenti decisivi. La sconfitta non ha compromesso matematicamente le possibilità di qualificazione, ma adesso serve necessariamente cambiare passo. Il fattore campo potrebbe dare una spinta agli italiani, chiamati a ritrovare quella solidità che li ha portati tra le migliori coppie del circuito.

Harrison/Skupski-Bolelli/Vavassori: il pronostico

Sulla carta Harrison e Skupski hanno un curriculum recente impressionante, ma il loro esordio ha lasciato parecchi interrogativi. La coppia anglo-americana ha dimostrato durante la stagione di poter competere ai massimi livelli, conquistando due Slam, ma contro Krawietz e Puetz è apparsa in difficoltà sia al servizio sia in risposta. Bolelli e Vavassori, pur sconfitti, hanno invece disputato una partita più equilibrata contro Granollers e Zeballos, senza riuscire però a sfruttare le occasioni nei passaggi cruciali.

Il confronto si preannuncia delicato, con entrambe le formazioni consapevoli che un’altra sconfitta renderebbe molto complicato il percorso verso le semifinali. Gli azzurri hanno le qualità e l’esperienza per giocarsela, oltre al sostegno del pubblico di Torino. Considerando il rendimento mostrato nel primo incontro, scegliamo di puntare sulla reazione della coppia italiana, che potrebbe trovare proprio in questa sfida la vittoria necessaria per rilanciarsi.

Bolelli/Vavassori in Harrison/Skupski-Bolelli/Vavassori