Argentina-Costa Rica è un’amichevole internazionale. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla
Il post Messi è iniziato male per l’Argentina: l’Uruguay ha vinto in trasferta e ha messo in evidenza quelle che sono le problematiche di una squadra che senza la Pulce perde tanto. Nonostante l’età, Messi è sempre Messi.
L’amichevole contro il Costa Rica, quindi, arriva nel momento opportuno. Parliamo di una nazionale che non ha le qualità della Celeste, e quindi si può tornare a vincere. Una cosa che serve a Scaloni che deve trovare la migliore soluzione per il futuro. Gli ospiti arrivano dalla sconfitta contro l’Ecuador e, nella loro storia, non hanno mai vinto contro l’Argentina.
In generale, i precedenti, sono nove: in otto occasioni l’Albiceleste ha vinto e in una sola è arrivato un pareggio. Non crediamo che questo trend possa essere ribaltato nel match in programma nella notte tra mercoledì e giovedì, anzi. I padroni di casa devono vincere per forza perché devono mettersi alle spalle la sconfitta di qualche giorno fa.
Come vedere Argentina-Costa Rica in diretta tv e in streaming
Argentina-Costa Rica, in programma mercoledì 18 novembre a mezzanotte, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Argentina vincente, senza dubbio. Mai la Costa Rica ha vinto contro la squadra attualmente allenata da Scaloni nella storia e non crediamo lo possa fare in questa partita. Difficilmente i padroni di casa riusciranno a prendere gol. Quindi, dentro una sfida comunque da almeno tre reti complessive, un po’ di respiro per i vice campioni del Mondo.
Le probabili formazioni di Argentina-Costa Rica
ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Giay, Troilo, Martinez, Medina; Fernandez, Nico Paz, Mac Allister; Soule, Alvarez, Prestianni.
COSTA RICA (4-1-4-1): Sequeira; Myrie, Vargas, Calvo, Mora; Borges; Mora, Lopez, Soto, Alcocer; Ugalde.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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