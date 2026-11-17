Argentina-Costa Rica è un’amichevole internazionale. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Il post Messi è iniziato male per l’Argentina: l’Uruguay ha vinto in trasferta e ha messo in evidenza quelle che sono le problematiche di una squadra che senza la Pulce perde tanto. Nonostante l’età, Messi è sempre Messi.

L’amichevole contro il Costa Rica, quindi, arriva nel momento opportuno. Parliamo di una nazionale che non ha le qualità della Celeste, e quindi si può tornare a vincere. Una cosa che serve a Scaloni che deve trovare la migliore soluzione per il futuro. Gli ospiti arrivano dalla sconfitta contro l’Ecuador e, nella loro storia, non hanno mai vinto contro l’Argentina.

In generale, i precedenti, sono nove: in otto occasioni l’Albiceleste ha vinto e in una sola è arrivato un pareggio. Non crediamo che questo trend possa essere ribaltato nel match in programma nella notte tra mercoledì e giovedì, anzi. I padroni di casa devono vincere per forza perché devono mettersi alle spalle la sconfitta di qualche giorno fa.

Come vedere Argentina-Costa Rica in diretta tv e in streaming

Argentina-Costa Rica, in programma mercoledì 18 novembre a mezzanotte, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria dell’Argentina è quotata 1.05 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.40 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Argentina vincente, senza dubbio. Mai la Costa Rica ha vinto contro la squadra attualmente allenata da Scaloni nella storia e non crediamo lo possa fare in questa partita. Difficilmente i padroni di casa riusciranno a prendere gol. Quindi, dentro una sfida comunque da almeno tre reti complessive, un po’ di respiro per i vice campioni del Mondo. Le probabili formazioni di Argentina-Costa Rica ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Giay, Troilo, Martinez, Medina; Fernandez, Nico Paz, Mac Allister; Soule, Alvarez, Prestianni.

COSTA RICA (4-1-4-1): Sequeira; Myrie, Vargas, Calvo, Mora; Borges; Mora, Lopez, Soto, Alcocer; Ugalde. POSSIBILE RISULTATO: 1-2