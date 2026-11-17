I pronostici di martedì 17 novembre, si conclude la fase a gironi della manifestazione continentale: in palio gli ultimi pass per i quarti.
Con la tornata di partite odierna si chiude definitivamente il sipario sulla fase a gironi della Nations League. Ultimissimi posti rimasti, per quanto riguarda la Lega A, per i quarti di finale. Nel gruppo 4 di Lega A, con il Portogallo già qualificato ma non ancora certo del primo posto (ai lusitani basta un pareggio in Galles oppure un risultato positivo della Norvegia in Danimarca), è il derby scandinavo a prendersi interamente la scena.
La Danimarca è seconda a +3 sulla Norvegia, che in caso di vittoria al Parken di Copenaghen però raggiungerebbe i danesi e, grazie al vantaggio negli scontri diretti – a settembre Haaland e compagni la spuntarono 3-2 – li sorpasserebbe pure. Un pareggio, al contrario, condannerebbe gli uomini di Stale Solbakken allo spareggio per non retrocedere contro una delle seconde classificate in Lega B, non potendo più rientrare tra le due migliori terze.
La scelta principale ricade ovviamente sul Gol, considerando la straordinaria continuità realizzativa di entrambe (la Norvegia segna da 24 gare ufficiali consecutive, la Danimarca da 12) e il precedente da cinque reti complessive. La Danimarca ha qualità e motivazioni per sfruttare il fattore campo, ma la Norvegia dispone di un potenziale offensivo capace di mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Non dovrebbe lesinare spettacolo neppure la sfida tra Galles e Portogallo ed immaginiamo almeno una rete per parte anche nel match tra Polonia e Svezia, coi polacchi obbligati a vincere per scongiurare l’ipotesi ultimo posto (gli svedesi invece hanno stravinto il girone ed hanno il miglior attacco con 10 gol in 5 gare).
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X+MULTIGOL 2-4 in Saint Lucia-Barbados, Concacaf Nations League, ore 20:00
Vincenti
- COREA DEL SUD (in Qatar-Corea del Sud, Amichevole internazionale, ore 15:00)
- UAE (in UAE-Siria, Amichevole internazionale, ore 15:10)
- DOMINICA (in Dominica-Isole Cayman, Concacaf Nations League, ore 20:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Luton Town-Peterborough, EFL Trophy, ore 20:00
- Israele-Austria, Nations League, ore 20:45
- Galles-Portogallo, Nations League, ore 20:45
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Danimarca-Norvegia, Nations League, ore 20:45
- Polonia-Svezia, Nations League, ore 20:45
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.73 GOLDBET; 7.17 SPORTBET; 6.73 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1+MULTIGOL 2-4 in Ucraina-Georgia, Nations League, ore 20:45
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