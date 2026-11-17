Zverev-Shelton, il tedesco ritrova l’americano alle Atp Finals dopo il successo nella finale degli US Open: precedenti e pronostico della sfida.

Sei confronti diretti, sei sconfitte. Per Ben Shelton, Alexander Zverev è diventato un ostacolo che finora non è mai riuscito a superare, neppure quando la posta in palio era altissima. L’ultimo capitolo di questa rivalità è andato in scena nella finale degli US Open 2026, vinta dal tedesco in quattro set. Ma martedì sera, alle Atp Finals di Torino, l’americano avrà un’altra occasione per provare a cambiare la storia.

Entrambi hanno cominciato il torneo con una vittoria, ma attraverso percorsi differenti: Zverev ha regolato Rafael Jodar con un doppio 6-4, controllando la partita e concedendo pochissimo al giovane spagnolo. Shelton, dal canto suo, ha invece avuto bisogno di tre set per piegare Arthur Fils: dopo aver dominato il primo parziale, ha subito il ritorno del francese, prima di riprendere il controllo nel set decisivo, chiuso 6-3.

La sfida mette di fronte due giocatori con caratteristiche fisiche e tecniche importanti, di quelle che già di per sé preannunciano scintille: il servizio mancino di Shelton può creare problemi a chiunque, soprattutto sul cemento indoor, ma Zverev dispone di una risposta affidabile e di una maggiore solidità negli scambi da fondo. L’americano dovrà quindi trovare il modo di sottrarre al tedesco il controllo degli scambi, evitando di affidarsi esclusivamente alla battuta.

Zverev-Shelton: il pronostico

Il bilancio ufficiale Atp è di 6-0 per il tedesco. Non si tratta soltanto di una serie di successi casuali: Zverev ha battuto Shelton anche nella semifinale delle ATP Finals 2025, imponendosi in due set, e nella finale di New York di quest’anno. Il suo tennis sembra particolarmente adatto a neutralizzare le armi migliori dell’americano, che spesso fatica a trovare soluzioni quando non riesce a comandare lo scambio con il servizio e il primo colpo.

Shelton ha comunque mostrato una buona condizione contro Fils e non va considerato un avversario arrendevole. La sua potenza può rendere complicata la partita, soprattutto se riuscirà a ottenere molti punti diretti con la battuta. Tuttavia, Zverev ha dalla sua una maggiore continuità e una capacità di gestione dei momenti delicati che, in una competizione come le Finals, può fare la differenza. Il precedente dello scorso anno e la netta superiorità mostrata negli scontri diretti suggeriscono di puntare ancora sul tedesco. Shelton può alzare il livello, ma per interrompere una serie così pesante dovrà disputare una partita praticamente perfetta.

Zverev in Zverev-Shelton