Pronostico Galles-Portogallo: il poker impone una reazione

Galles-Portogallo è una partita di Nations League e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.
Il Portogallo arriva a Cardiff dopo una battuta d’arresto inattesa: il 4-1 casalingo contro la Danimarca ha interrotto una striscia di quattro vittorie consecutive e riportato qualche interrogativo sulla gestione della nuova era di Jorge Jesus. Il primato nel gruppo A4 non è ancora matematico: per blindare il primo posto e presentarsi ai quarti da capolista, ai lusitani basterà evitare un’altra sconfitta.
Non va meglio al Galles, reduce dal 3-1 incassato in Norvegia. La formazione di Craig Bellamy ha perso quattro delle cinque partite disputate in Nations League e ha raccolto una sola vittoria nelle ultime nove gare, con tre pareggi e cinque sconfitte. I gallesi sono già destinati a chiudere il girone all’ultimo posto, ma un punto contro il Portogallo permetterebbe loro di assicurarsi la partecipazione agli spareggi per evitare la retrocessione.
La gara d’andata si era conclusa con il successo portoghese per 1-0, risultato che aveva messo in evidenza la maggiore solidità degli ospiti. Stavolta, però, entrambe le nazionali arrivano da una sconfitta e dovranno dimostrare di aver assorbito il colpo. Il Portogallo conserva un vantaggio tecnico evidente, ma il recente crollo difensivo e le assenze impongono qualche cautela in più.
Come vedere Galles-Portogallo in diretta tv e streaming
Galles-Portogallo, incontro valido per la sesta giornata della UEFA Nations League, si giocherà martedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Mix. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Il 4-1 contro la Danimarca ha certamente ridimensionato le certezze del Portogallo, ma non cancella quanto di buono mostrato nelle precedenti giornate. La squadra di Jorge Jesus resta superiore per qualità e profondità della rosa e ha un obiettivo concreto da raggiungere: conservare il primo posto del girone. Il Galles, invece, continua a evidenziare difficoltà e arriva all’appuntamento con un rendimento complessivo poco incoraggiante.
La possibilità di reagire dopo la pesante sconfitta, unita al divario tecnico tra le due selezioni e al successo ottenuto all’andata, porta a confermare la fiducia negli ospiti. Il Portogallo può imporsi anche a Cardiff, magari senza concedere troppe occasioni a una squadra che fatica a trovare continuità.
Le probabili formazioni di Galles-Portogallo
GALLES (4-2-3-1): Darlow; Roberts, Rodon, Davies, Dasilva; Cullen, Sheehan; Johnson, Brooks, Wilson; Koumas.
PORTOGALLO (4-2-3-1): Costa; Costa, Silva, Veiga, Dalot; Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Félix, Fernandes; Ramos.
POSSIBILE RISULTATO: 0-2
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