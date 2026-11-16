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Pronostico Ucraina-Georgia: la quota sale ma è sicura

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Ucraina-Georgia è una partita valida per la sesta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

All’Ucraina basterebbe anche il pareggio per riuscire a prendersi la salvezza. La Georgia invece deve per forza vincere. Ma se dopo cinque partite non hai mai segnato nemmeno un gol, allora è tutto complicato.

Maldera, ct dell'Ucraina
Pronostico Ucraina-Georgia: la quota sale ma è sicura (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Probabilmente, la formazione ospite, si potrebbe anche sbloccare sotto questo aspetto (quasi impossibile, anche per mera statistica, chiudere senza esultare), ma per quanto riguarda la salvezza l’Ucraina rimane ampiamente favorita. Non che i padroni di casa abbiano fatto faville in fase offensiva (parliamo di sole due rete messe a referto), però i quattro punti conquistati permettono di guardare con ottimismo alla questione.

Ovvio che per questi numeri la quota del GOL, già abbastanza alta, è ulteriormente in salita. Ma anche perché vuoi o non vuoi in attacco le due squadre hanno comunque dei calciatori importanti, è evidente che il match possa riuscire a prendere una piega abbastanza importante. Sotto, comunque, nel nostro pronostico, vi diciamo come potrebbe andare a finire.

Come vedere Ucraina-Georgia in diretta tv e streaming

Come vedere Ucraina-Georgia
Come vedere Ucraina-Georgia in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Ucraina-Georgia è in programma martedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Ucraina è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.15 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.85 su GoldBet e Lottomatica e 1.88 su Sportbet.

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Il pronostico

Crediamo che sia arrivato il momento per la Georgia di trovare il primo gol di questa Nations League. Come detto la quota del GOL è in rialzo e si può tranquillamente prendere. Poi l’Ucraina dovrebbe anche riuscire a vincere. Ma ci piace pensare di più alla possibilità di una partita con entrambe le squadre a segno.

Le probabili formazioni di Ucraina-Georgia

UCRAINA (4-4-2): Trubin; Krupskyi, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Andriyevskiy, Yarmoliuk, Ocheretko, Sudakov; Dovbyk, Krasnopir.
GEORGIA (4-4-2): Mamardashvili; Kakabadze, Goglichidze, Dvali, Lochoshvili; Chakvetadze, Mekvabishvili; Kvernadze, Gagnidze, Davitashvili; Mikautadze.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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