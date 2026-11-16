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Pronostico Polonia-Svezia: salvezza all’ultima giornata

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Polonia-Svezia è una partita valida per la sesta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Svezia è già sicura del primo posto e di conseguenza anche della promozione nella Lega A di Nations League. La Polonia, invece, dopo la retrocessione avvenuta alla fine della passata edizione ne rischia un’altra. Ma questo incubo dovrebbe rimanere tale.

Pronostico Polonia-Svezia
Pronostico Polonia-Svezia: salvezza all’ultima giornata (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Con una vittoria infatti i padroni di casa – che hanno quattro punti in classifica – avrebbero la certezza della salvezza. E allora ecco che ci pare una partita nella quale, giustamente, le motivazioni possono riuscire a fare la differenza. Ma non solo quelle eh, c’è da dire che la Polonia non è che sia l’ultima arrivata. I padroni di casa hanno una rosa importante che sta pure rendendo meno di quelle che sono le aspettative. Perché tutti si aspettavano almeno che questa nazionale riuscisse a prendersi la possibilità dei playoff al posto della Bosnia. Così non è stato, e adesso è assai importante riuscire a piazzare una vittoria dal profumo di salvezza.

Per tale motivo, contro una Svezia che come detto prima è sicura della promozione, ci aspettiamo una sfida con una squadra decisamente favorita.

Come vedere Polonia-Svezia in diretta tv e streaming

Come vedere Polonia-Svezia
Come vedere Polonia-Svezia in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Polonia-Svezia è in programma martedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Padroni di casa vincenti e che festeggeranno in questo modo anche la salvezza. La Svezia come detto prima non ha nulla da chiedere. Ecco che la sfida è indirizzata verso un’affermazione interna con “festa” annessa per entrambe. Match, tra le altre cose, anche da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Polonia-Svezia

POLONIA (4-4-2): Dragowski; Pyrka, Potulski, Kedziora, Kubiak; Regula, Szymanski, Nowak, Zalewski; Lewandowski, Swiderski. 
SVEZIA (4-4-2): Johansson; Svensson, Lagerbielke, Lindelof, Gudmundsson; Elanga, Larsson, Ayari, Nanasi; Gyokeres, Isak.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

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