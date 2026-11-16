Pronostico Danimarca-Norvegia: c’è tanto in palio nel derby scandinavo

Danimarca-Norvegia è una partita della sesta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Due risultati su tre, potendo anche sfruttare il calore del tifo del Parken. La Danimarca è a un passo dall’entrare fra le prime 8 della Nations League 26-27: le basterà non perdere con la Norvegia nell’ultima giornata della fase a gironi per avanzare alla fase ad eliminazione diretta e sfidare le big del continente.

La classifica, infatti, vede i danesi secondi alle spalle del Portogallo a quota 9 punti, tre in più di Haaland e compagni, obbligati a loro volta a vincere contro i cugini scandinavi per sorpassarli all’ultima curva. Già, perché se la Norvegia dovesse espugnare il Parken finirebbe davanti alla Danimarca grazie al vantaggio negli scontri diretti, visto che all’andata la spuntò in un rocambolesco 3-2, in quel di Oslo (prima sconfitta dopo quasi 30 anni subita dai danesi con la Norvegia, che non vinceva contro di loro dal 1998).

La Danimarca, in realtà, ha anche qualche remota chance di arrivare prima nel girone. Bisognerà battere la Norvegia e sperare che il Portogallo perda contro il Galles. I lusitani sono a +3 ma sabato scorso sono stati spazzati via 4-1 a Braga da un’arrembante Danimarca, che ha reso un incubo il primo match dell’era post-Ronaldo per gli uomini di Jorge Jesus. Una prestazione che il ct Brian Riemer ha definito addirittura perfetta: protagonista assoluto il centravanti del Napoli Hojlund, autore di due gol.

La Norvegia invece nello scorso fine settimana ha messo fine all’emorragia di sconfitte piegando 3-1 il Galles e tornando a sorridere dopo tre KO di fila. Immancabile la firma del solito Haaland, nel tabellino dei marcatori insieme a Nusa e Schjelderup.

In caso di mancato successo a Copenaghen, per la Norvegia si aprirebbero certamente le strade degli spareggi contro una seconda classificata della Lega B, dal momento che non riuscirebbe a chiudere tra le due migliori terze della Lega A.

Come vedere Danimarca-Norvegia in diretta tv e streaming

La sfida Danimarca-Norvegia è in programma martedì alle 20:45 al Parken Stadion di Copenaghen, in Danimarca. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

La scelta principale ricade ovviamente sul segno Gol, considerando la straordinaria continuità realizzativa di entrambe le nazionali (la Norvegia segna da 24 gare ufficiali consecutive, la Danimarca da 12) e il precedente da cinque reti complessive. La Danimarca ha qualità e motivazioni per sfruttare il fattore campo, ma la Norvegia dispone di un potenziale offensivo capace di mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Per gli stessi motivi il Gol si può abbinare anche all’Over 2.5.

Le probabili formazioni di Danimarca-Norvegia

DANIMARCA (4-2-3-1): Hermansen; Kristensen, Andersen, Nelsson, Maehle; Hojbjerg, Hjulmand; Isaksen, Damsgaard, Skov Olsen; Hojlund.

NORVEGIA (4-2-3-1): Selvik; Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Berg, Berge; Bobb, Odegaard, Nusa; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2