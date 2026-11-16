Pronostico Bosnia-Romania: occhio al colpo esterno

Bosnia-Romania è una partita valida per la sesta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Bosnia è sicura del secondo posto. Non può prendersi la promozione diretta e non può essere nemmeno raggiunta dalla Polonia. La Romania, invece, solamente in un modo può sperare nella salvezza: vincere e sperare che la Polonia non faccia lo stesso.

Ecco, in una gara nella quale c’è una squadra che ha moltissime motivazioni e ce n’è un’altra che invece ha fatto quello che doveva fare, è evidente che ci possa essere il colpaccio inaspettato e quasi impronosticabile, in questo momento. Un paio di anni fa parleremmo quasi sicuramente di una Romania favorita in una partita del genere, ma l’atteggiamento e la crescita della Bosnia, nel corso degli ultimi anni, hanno fatto la differenza.

Ma è evidente che in gare del genere, come spiegato, sono le motivazioni che ti fanno fare quel metro in più per andare a prendere l’avversario oppure il contrasto con più cattiveria. E la Romania per forza di cose deve avere questo atteggiamento.

Come vedere Bosnia-Romania in diretta tv e streaming

La sfida Bosnia-Romania è in programma martedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Allora: la quota del GOL al momento è in calo quindi crediamo si possa decisamente tenere in considerazione. Occhio anche, per i motivi che vi abbiamo spiegato prima, al colpaccio esterno della Romania. Non è da escludere a prescidendere.

Le probabili formazioni di Bosnia-Romania

BOSNIA (4-4-2): Zlomisic; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajkaratevic, Basic, Gigovic, Alajbegovic; Mahmic, Demirovic.

ROMANIA (4-1-3-2): Hindrich; Ratiu, Dragusin, Coubis, Eissat; Marin; Cicaldau, Hagi, Dragomir; Man, Birligea.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2