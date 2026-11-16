Pronostico Inghilterra U21-Francia U21: l’ora del riscatto

Inghilterra U21-Francia U21 è un’amichevole internazionale. Dove vederla, probabili formazioni e pronostico
Da tre partite l’Inghilterra Under 21, una delle nazionali più forti in Europa in ambito giovanile, non assapora il dolce gusto della vittoria. Anzi, le ultime due sono state sconfitte.
Da una sconfitta contro l’Italia a questo match ci arriva anche la Francia: gli azzurrini, nel match della scorsa settimana giocato a Laval, hanno interrotto una serie lunghissima di risultati utili dei transalpini. Vero è che siamo in una fase di preparazione per l’Europeo della prossima estate e quindi anche i commissari tecnici stanno facendo esperimenti, quindi il risultato alla fine poco conta. Però, se guardiamo almeno dentro i padroni di casa, riuscire a stoppare questi risultati negativi potrebbe essere fondamentale sotto l’aspetto mentale.
Di una cosa, comunque, siamo convinti. Sarà spettacolo. Perché gli ultimi cinque scontri diretti hanno sempre regalato almeno tre reti complessive e, in quattro di queste occasioni, è arrivato sempre almeno un gol per squadra. Insomma, il trend in questo caso dovrebbe continuare senza nessun problema. E sotto vi diciamo come potrebbe finire questa partita.
Come vedere Italia Inghilterra U21-Francia U21 in diretta tv in chiaro e streaming gratis
La sfida Inghilterra U21-Francia U21 è in programma lunedì 16 novembre alle 20:30. In Italia il match in questione non potrà essere seguito né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Inghilterra U21 è quotata 1.97 su Goldbet e Lottomatica e a 1.97 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.53 sui primi due bookmaker.
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Il pronostico
Una vittoria dell’Inghilterra ci potrebbe anche stare. Ma la cosa certa, come vi abbiamo detto prima, è il fatto che entrambe possano riuscire a trovare la via della rete. E infatti questa quota è in netto valo.
Le probabili formazioni di Inghilterra U21-Francia U21
INGHILTERRA (4-2-3-1): Setfrod; Lewis, Alleyene, Philipps, Norton-Cuffy; Gray, Armstrong; Duberry, Nwaneri, George; Mubama.
FRANCIA (4-2-3-1): Patouillet; Koudou, Gadou, Diawara, Belocian; Danois, Ugochukwu; Coulibaly, Versini, Bahoya; Gomis.
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