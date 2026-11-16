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Pronostico Italia U21-Belgio U21: gli azzurrini conoscono un solo risultato

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Italia U21-Belgio U21 è un’amichevole internazionale. Dove vederla, probabili formazioni e pronostico 

Sette vittorie di fila. L’ultima su un campo importantissimo, anche se parliamo di un’amichevole, come quello della Francia. Gli azzurrini di Baldini, che si stanno preparando al prossimo Europeo, conoscono un solo risultato, la vittoria.

Pronostico Italia U21-Belgio U21
Pronostico Italia U21-Belgio U21: gli azzurrini conoscono un solo risultato (AnsaFoto) – Ilveggente.it

L’affermazione della passata settimana non può in nessun modo passare inosservata: parliamo infatti di un colpaccio vero e proprio contro una delle nazionali giovanili più attrezzate in Europa. Personalità, in primis, ma anche e soprattutto una grandissima voglia di affrontare con la mentalità giusta tutte le partite. Merito del commissario tecnico, che sa che vincere aiuta a vincere e che si aspetta, così come da lui stesso confermato in conferenza stampa, un’altra prestazione importante.

Anche il Belgio vive un ottimo momento. E infatti non crediamo sarà semplice per gli azzurrini riuscire a portare a casa un altro risultato di prestigio. Gli ospiti vengono da quattro utili di fila (tre vittorie e un pareggio), ma a differenza dei nostri non sembrano avere qualità così importanti da metterci in difficoltà. Insomma, ci pare possa finire solo in un modo.

Come vedere Italia U21-Belgio U21 in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida Italia U21-Belgio U21 è in programma lunedì 16 novembre alle 18:15. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 2. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

Dentro un match che comunque regalerà almeno una rete per squadra, gli azzurrini di Baldini possono prendersi la seconda vittoria in questa sosta.

Le probabili formazioni di Italia U21-Belgio U21

ITALIA (4-5-1): Palmisani; Mane, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Lulli, Lipani, Amatucci, Inacio, Cacciamani; Camarda. 
BELGIO (4-2-3-1): Brughmans; De Roeve, Noubi, Smets, Tytens; Van de Perre, Fernandez; Fofana, Stassin, Duranville; Bassette.

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