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Pronostico Islanda-Lussemburgo: i tre punti più belli

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Islanda-Lussemburgo è una partita valida per la sesta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca lunedì alle 18: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

In casa contro una squadra che ormai da chiedere non ha più nulla. Situazione migliore per l’Islanda, contro il Lussemburgo, non ci sarebbe proprio potuta essere.

Pronostico Islanda-Lussemburgo
Pronostico Islanda-Lussemburgo: i tre punti più belli (AnsaFoto) – Ilveggente.it

I padroni di casa, con una vittoria, sarebbero sicuri dopo un bel percorso, di prendersi la qualificazione diretta alla Lega B di Nations League. Ed è una bella cosa per una nazionale che nel corso degli anni ha vissuto decisamente molti alti e bassi, molti di più di quello che si sarebbe potuto aspettare visti alcuni exploit clamorosi.

Bene, non possiamo decisamente avere il minimo dubbio su quello che sarà il risultato finale di questa partita. Parliamo infatti di un match indirizzato tra un gruppo che ha delle motivazioni da vendere e un altro che invece si presenta a questo match con la netta consapevolezza di non poter fare davvero niente per invertire il pronostico. Insomma, gli ingredienti a quanto pare ci sono davvero tutti per vedere un match con una vittoria interna. E così, senza dubbio, sarà. 

Come vedere Islanda-Lussemburgo in diretta tv e streaming

La sfida Islanda-Lussemburgo è in programma lunedì alle 18. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Islanda è quotata 1.25 su Goldbet e Lottomatica e a 1.25 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.60 su GoldBet e Lottomatica e 1.63 su Sportbet.

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Il pronostico

Islanda vincente. Una partita che non avrà la benché minima storia. I padroni di casa, come spiegato prima, con questi tre punti si prenderanno la promozione. E il Lussemburgo, peggior attacco del raggruppamento con solamente due reti all’attivo, dovrebbe perdere senza nemmeno riuscire a trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Islanda-Lussemburgo

ISLANDA (4-4-2): Valdimarsson; Palsson, Gunnarsson, Gretarsson, Tomasson; Ellertsson, Johannesson, Haraldsson, Sigurdsson; Oskarsson, Gudjohnsen. 
LUSSEMBURGO (4-2-3-1): Moris; Bohnert, Selimovic, Mahmutovic, Carlson; Olesen; V Thill, Dos Santos, Cruz, Kadamani; Dardari.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

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