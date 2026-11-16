Pronostico Kazakistan-Slovacchia: l’appuntamento è ancora rimandato

Kazakistan-Slovacchia è una partita valida per la sesta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca lunedì alle 16: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Ci proverà in tutti i modi il Kazakistan a trovare la prima vittoria in Nations League da quattro anni a questa parte. Anche perché è una partita che per la Slovacchia non ha nessun valore, visto che la squadra ospite ha già conquistato la promozione nella Lega B per la prossima edizione.
Ma nonostante questo, e nonostante una voglia importante, l’appuntamento per i padroni di casa verrà rimandato per un semplice motivo: nonostante quello che sarà un turnover importante slovacco, quindi con in campo che ci andranno quasi sicuramente tutte le “seconde linee”, rimane una squadra assai più attrezzata. E poi alla fine dei conti è proprio questo il punto: chi scenderà in campo dal primo minuto non vorrà in nessun modo fare brutta figura.
Per il Kazakistan quindi si prospetta un’altra gara senza nessuna vittoria e con pochi sorrisi. Alla fine la Slovacchia – che come detto prima ha già conquistato il pass – dovrebbe di nuovo vincere e sorridere. Non c’è altra possibilità.
Come vedere Kazakistan-Slovacchia in diretta tv e streaming
La sfida Kazakistan-Slovacchia è in programma lunedì alle 16. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Comparazione quote
La vittoria della Slovacchia è quotata 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.77 su GoldBet e Lottomatica e 1.80 su Sportbet.
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Il pronostico
Nonostante tutto quello che vi abbiamo raccontato prima, la Slovacchia dovrebbe riuscire a vincere questa partita e bagnare, quindi, con ulteriori tre punti, la qualificazione già conquistata alla Lega B. Gara da almeno tre reti complessive: occhio alla quota del GOL che nelle ultime ore è in calo.
Le probabili formazioni di Kazakistan-Slovacchia
KAZAKISTAN (4-4-2): Pokatilov; Alip, Kassym, Zhagorov, Tapalov; Ashirbek, Kuat, Zhukov, Amir; Kenzhebek, Karimov.
SLOVACCHIA (4-2-3-1): Greif; Paliscak, Skriniar, Mesik, Hancko; Bero, Reis; Prekop, Rusnak, Haraslin; Bosenik.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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