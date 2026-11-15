Pronostico Grecia-Serbia: c’è speranza anche dopo il tracollo

Grecia-Serbia è una partita della sesta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca lunedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Un atterraggio brusco, che più brusco non si può, per una Grecia tornata improvvisamente coi piedi per terra ad Amsterdam venerdì scorso.

La serata della “Cruijff Arena” si è subito trasformata in un incubo per gli ellenici, che fino a quel momento erano stati praticamente perfetti, rimanendo imbattuti nelle prime 4 gare e fermando per ben due volte la Germania (vittoria per 1-0 in trasferta e 0-0 a Salonicco). Gli Oranje hanno preso a pallate gli uomini di Ivan Jovanovic, traditi da una difesa che sembra essere diventata tutt’ad un tratto fragilissima. Notte fonda già nel primo tempo, terminato 5-0 per i padroni di casa, che nella ripresa hanno reso il punteggio quasi tennistico. Un 7-0 che in Grecia non dimenticheranno facilmente. E soprattutto difficile da prevedere dopo le solide prestazioni offerte da Pavlidis e compagni tra settembre e ottobre.

In ogni caso, la qualificazione ai quarti di finale della Nations League 2026-27 è ancora possibile. La Grecia, infatti, quando manca un turno da giocare, ha gli stessi punti della Germania, 8, ma rispetto alla Mannschaft è in vantaggio negli scontri diretti. Entrambe sono a -3 dall’Olanda, alla quale basta un punto per chiudere prima.

Cinque KO su cinque per i balcanici

Gli ellenici, dunque, devono battere la Serbia, ormai spacciata e a un passo dalla retrocessione in Lega B, e sperare che la Germania non faccia lo stesso con l’Olanda. Perché a quel punto si verrebbe a determinare uno scenario abbastanza caotico, con tre squadre a pari punti. E la differenza reti negli scontri diretti penalizzerebbe la Grecia (disastrosa sotto quest’aspetto).

L’unica motivazione della Serbia è invece quella di scongiurare la retrocessione diretta e disputare il playout con una delle seconde classificate in Lega B. Possibile solo se la selezione balcanica non rientrerà tra le due peggiori quarte dei quattro gironi di Lega A. Complicato, per una rappresentativa che finora le ha perse tutte, compresa quella con la Germania di venerdì scorso a Belgrado (1-3), terminata addirittura in 9 uomini per le espulsioni di Dragojevic e Zivkovic.

Come vedere Grecia-Serbia in diretta tv e streaming

La sfida Grecia-Serbia, in programma lunedì alle 20:45 allo stadio Panthessaliko di Volos, in Grecia, si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

La pesantissima sconfitta di Amsterdam ha evidenziato fragilità inattese, ma il valore complessivo della Grecia rimane superiore a quello degli avversari. Anche i precedenti recenti sono incoraggianti: nella gara d’andata è arrivata una vittoria per 2-1 in Serbia, risultato che conferma la capacità di Pavlidis e compagni di mettere in difficoltà i balcanici. Puntiamo sulla combo 1+Over 1.5: gli ellenici hanno bisogno dei tre punti e affrontano una Serbia che ha perso tutte le partite del girone, mostrando evidenti difficoltà sotto diversi aspetti.

Le probabili formazioni di Grecia-Serbia

GRECIA (4-4-2): Tzolakis; Rota, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Triantis, Androutsos, Tzolis; Pavlidis, Ioannidis.

SERBIA (5-3-2): V. Milinkovic-Savic; Nedeljkovic, Gudelj, Milenkovic, Babic, Sukacev; Samardzic, Dzodic, S. Milinkovic-Savic; Cvetkovic, Tadic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1