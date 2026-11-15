I pronostici di domenica 15 novembre: Nations League, Serie C e Coppa di Francia

I pronostici di domenica 15 novembre, all’Italia di Roberto Mancini basta un pari in Belgio per approdare ai quarti di finale. A Madrid la superfida Spagna-Inghilterra.

Si conclude oggi la Nations League – almeno per quanto riguarda la fase a gironi – dell’Italia di Roberto Mancini, che a Bruxelles va a caccia del pass per i quarti di finale dell’edizione 2026-27 della competizione continentale per nazionali. Gli azzurri vengono dal sensazionale successo per 3-1 sulla Francia a San Siro, in cui hanno confermato tutto ciò che di buono si era già intravisto nelle gare di settembre e ottobre, con la doppia vittoria sulla Turchia e il pareggio di Saint-Denis con i transalpini. In poco tempo il nuovo ct ha dato un’identità a una selezione che veniva da mesi di buio totale, anche a causa dell’ennesima figuraccia nelle qualificazioni Mondiali, e si trovava di fronte a un cumulo di macerie.

A Milano l’Italia è scesa in campo per vincere e non ha mai dato l’impressione di avere timore di una corazzata del calibro di quella francese. Nonostante lo svantaggio iniziale, gli azzurri hanno avuto la forza di ribaltare tutto (doppietta di Pio Esposito e gol di Frattesi) e prendersi uno dei successi più importanti degli ultimi anni. Affermazione che ha permesso all’Italia di salire al primo posto nel gruppo 1 di Lega A e di essere padrona del proprio destino: contro il Belgio basta un pareggio per andare ai quarti mentre con una vittoria Mancini e i suoi passerebbero pure come primi.

Occhio, però, ai Diavoli Rossi, che all’andata hanno battuto 2-0 l’Italia all’Olimpico. Il Belgio ha indubbiamente la qualità per trovare la rete, ma proprio la maggiore urgenza di risultato potrebbe lasciare degli spazi invitanti alla nostra selezione. Per questo ipotizziamo una gara aperta e movimentata: del resto, nelle ultime cinque gare di Nations League si sono registrati in media 3.4 gol nelle partite dell’Italia e 2.8 in quelle del Belgio.

Nell’altro match del girone, la Francia non dovrebbe avere problemi a battere la Turchia, ultima e ormai spacciata. Gol in vista anche nella supersfida tra Spagna e Inghilterra, con gli inglesi che vogliono vendicare il KO dell’andata a Wembley.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1+OVER 1.5 in Pescara-Sambenedettese, Serie C, ore 14:30

Vincenti

POTENZA (in Potenza-Scafatese, Serie C, ore 14:30)

(in Potenza-Scafatese, Serie C, ore 14:30) CIPRO O PAREGGIO (in Cipro-Montenegro, Nations League, ore 15:00)

(in Cipro-Montenegro, Nations League, ore 15:00) CITTADELLA (in Cittadella-Folgore Caratese, Serie C, ore 17:30)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

GFA Rumilly Vallieres-Saint Etienne , Coppa di Francia, ore 15:00

, Coppa di Francia, ore 15:00 Francia-Turchia , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Spagna-Inghilterra, Nations League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Salernitana-Catania , Serie C, ore 14:30

, Serie C, ore 14:30 Belgio-Italia , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Croazia-Cechia, Nations League, ore 20:45

Comparazione quota totale (Scelta Veggente+Vincenti+Over 2.5+Gol): 68.30 GOLDBET; 71.48 SPORTBET; 68.30 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Lettonia-Armenia, Nations League, ore 15:00