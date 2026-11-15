Pronostici Serie C 15 novembre: la multipla sulle gare di domenica

Pronostici Serie C: anche domenica scende in campo la terza serie italiana. Ecco la multipla per le partite in programma domenica 15 novembre

Quattordici gare in programma divise nei tre gironi. La Serie C, nonostante la pausa per le nazionali, non va in vacanza. E noi come successo già per le gare in programma ieri, andiamo a vedere quale potrebbe essere la multipla da proporre ai nostri lettori.

La terza serie italiana è un campionato che regala spesso delle sorprese. Anche se, arrivati a questo punto dell’anno, sono molte le squadre che ormai hanno capito per quali obiettivi giocare. Ecco, anche per questo, andiamo a vedere insieme quello che potrebbe succedere.

Pronostici Serie C: ecco la multipla di domenica

Partiamo dal girone A, quello al Nord: la sfida tra Cittadella e Folgore Caratese è destinata a regalare ai padroni di casa, primi in classifica, una vittoria. La Juventus U 23, contro Treviso in casa, dovrebbe riuscire a trovare almeno un gol così come gli ospiti, che sono in alto in classifica al quinto posto e hanno la seconda migliore difesa del campionato. Ma non possono sempre chiudere senza raccogliere il pallone in fondo al sacco.

Nel girone B anche il Pescara, contro la Sambenedettese in casa, ha grosse possibilità di prendersi tre punti pesantissimi. Così come lo Spezia, che ospita un Vado che ha meno della metà dei punti in classifica.

Potenza vincente contro la Scafatese nel raggruppamento più a Sud, quello C. Gara da almeno un gol per squadra invece quella tra Salernitana e Catania.

Ricapitolando, quindi, e sotto potrete vedere di nuovo la nostra scelta, su GoldBet la multipla ha un valore di 10,74 volte la posta.

Cittadella-Folgore Caratese 1

Juventus-Treviso GOL

Pescara-Sambenedettese 1

Spezia-Vado 1

Potenza-Scafatese 1

Salernitana-Catania GOL