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Guo/Mladenovic-Errani/Paolini: un precedente a Indian Wells accende la semifinale

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Wta Finals, Errani e Paolini affrontano Guo e Mladenovic nella semifinale di doppio, in programma nella notte tra sabato e domenica: analisi e pronostico. 

Due volte a un passo dall’eliminazione, due volte capaci di ribaltare tutto. Hanyu Guo e Kristina Mladenovic si sono guadagnate la semifinale delle WTA Finals dimostrando una tenacia fuori dal comune, recuperando match point in entrambe le vittorie del girone. Ed è proprio questa capacità di restare aggrappate alla partita che Sara Errani e Jasmine Paolini dovranno tenere presente.

Errani/Paolini
Guo/Mladenovic-Errani/Paolini: un precedente a Indian Wells accende la semifinale (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Le italiane, però, hanno dalla loro un percorso decisamente più lineare: hanno chiuso il gruppo 2 al primo posto, vincendo tutte e tre le partite disputate. Una continuità che conferma la solidità della coppia, chiamata ora a superare un’avversaria esperta e tutt’altro che arrendevole.

C’è anche un precedente stagionale da tenere in considerazione: le due coppie si sono difatti affrontate nei quarti di finale di Indian Wells a marzo, quando Errani e Paolini si sono imposte in rimonta con il punteggio di 4-6, 7-5, 10-6. Un risultato che offre a noi indicazioni essenziali e alle azzurre un riferimento importante, pur senza garantire particolari vantaggi in una semifinale di questo livello.

Guo/Mladenovic-Errani/Paolini: il pronostico

Guo/Mladenovic
Guo/Mladenovic-Errani/Paolini: il pronostico (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Guo e Mladenovic hanno qualità ed esperienza per rendere complicata la serata delle azzurre. La francese, in particolare, conosce molto bene il palcoscenico delle Wta Finals, avendo conquistato il titolo nel 2018 e nel 2019 insieme a Timea Babos. Insieme alla compagna cinese ha inoltre firmato una stagione di alto livello, impreziosita dai successi a Wimbledon e Auckland. La loro capacità di restare aggrappate alla partita, anche quando la situazione sembra compromessa, è un elemento da non sottovalutare.

Errani e Paolini, però, arrivano all’appuntamento con credenziali altrettanto solide: hanno vinto il girone senza sconfitte, superando anche Siniakova e Townsend, e hanno dimostrato di saper reagire nei momenti complicati. La semifinale si preannuncia equilibrata, ma il rendimento mostrato durante il girone e la maggiore continuità complessiva spingono verso la coppia italiana. Errani e Paolini hanno l’occasione di raggiungere per la prima volta la finale delle WTA Finals insieme: un traguardo alla portata, a patto che riescano a mantenere la lucidità necessaria nei momenti decisivi.

Errani/Paolini in Guo/Mladenovic-Errani/Paolini

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