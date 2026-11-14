Pronostico Spagna-Inghilterra: il precedente di Wembley pesa ancora

Spagna-Inghilterra è una partita della sesta giornata di Nations League e si gioca domenica alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

La vetta del gruppo A3 si decide a Madrid, dove Spagna e Inghilterra si affrontano nell’ultimo appuntamento della fase a gironi. Entrambe hanno già conquistato la qualificazione ai quarti di finale, ma il primo posto è ancora in palio. I padroni di casa hanno due risultati su tre a disposizione, mentre agli inglesi serve necessariamente una vittoria per completare il sorpasso.

La Spagna ha dominato il proprio raggruppamento, vincendo tutte e cinque le partite disputate. L’ultimo successo è arrivato contro la Repubblica Ceca, battuta 2-0 in trasferta, mentre il bilancio complessivo evidenzia una squadra capace di segnare con continuità e di gestire anche le situazioni più complicate. La striscia di imbattibilità è arrivata a 44 incontri consecutivi e il precedente contro gli inglesi, superati 3-2 a Wembley, rappresenta un ulteriore motivo di fiducia.

L’Inghilterra ha conquistato il pass per la fase a eliminazione diretta grazie al 2-1 contro la Croazia, riscattando così il passo falso iniziale proprio contro gli spagnoli. La formazione di Tuchel ha trovato la via del gol con grande regolarità, segnando almeno due reti in sei partite consecutive. Per conquistare il primo posto, però, non basterà una prestazione ordinata: servirà una vittoria, possibilmente con più di una rete di scarto. La pressione è tutta sugli ospiti.

Come vedere Spagna-Inghilterra in diretta tv e streaming

Spagna-Inghilterra si gioca domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

La Spagna parte con i favori del pronostico grazie a un percorso praticamente perfetto e a una continuità di rendimento che poche nazionali possono vantare. Il successo ottenuto a Wembley nel precedente confronto diretto è un’indicazione importante, così come la capacità di trovare almeno due reti con grande frequenza. Davanti al proprio pubblico, la squadra di De la Fuente ha l’occasione di chiudere la fase a gironi senza sconfitte e confermare il primato.

L’Inghilterra ha dimostrato di avere un reparto offensivo prolifico e non partirà certo per Madrid con l’intenzione di difendersi. Proprio la necessità di cercare il successo potrebbe però lasciare spazi a una Nazionale spagnola particolarmente abile nel gestire il possesso e colpire negli spazi. La scelta è quindi orientata verso la vittoria della Spagna, con una partita che potrebbe regalare diverse occasioni da gol.

Le probabili formazioni di Spagna-Inghilterra

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Ruiz, Pedri; Yamal, Lopez, Baena; Oyarzabal.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Konsa, Burn, Hall; Anderson, Rice; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1