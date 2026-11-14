Pronostico Fritz-Tirante: il cemento indoor cambia le carte in tavola

Tirante cerca il primo titolo Atp contro Fritz, già battuto in Canada: precedenti, percorso nel torneo e pronostico della finale di Stoccolma.

Saranno Taylor Fritz e Thiago Agustin Tirante, protagonisti di due percorsi molto diversi ma ugualmente meritevoli, a contendersi la coppa e i punti in palio all’Atp 250 di Stoccolma. L’americano, prima testa di serie, andrà a caccia del titolo dopo aver confermato le proprie ambizioni anche sul cemento indoor svedese: dall’altra parte c’è l’argentino, alla prima finale della carriera nel circuito maggiore e già capace di firmare un risultato sorprendente durante questa settimana.

Il precedente tra i due aggiunge un elemento interessante alla vigilia: ad agosto, nel secondo turno del Masters 1000 di Montreal, Tirante ha sconfitto Fritz in due set, imponendosi 7-5 6-3. È stato l’unico confronto diretto finora disputato e dimostra che l’argentino può trovare le contromisure al tennis dell’americano. Stavolta, però, si gioca su una superficie differente e in condizioni indoor, un contesto che tende a valorizzare soprattutto il servizio e l’aggressività di Fritz.

Il californiano ha raggiunto la finale senza perdere un set: dopo aver superato Cameron Norrie, ha beneficiato del ritiro di Holger Rune prima del quarto di finale e ha poi liquidato Lorenzo Musetti in 2 set Tirante, invece, ha dovuto superare ostacoli più impegnativi, eliminando Alexander Shevchenko nei quarti e Alejandro Tabilo in semifinale, battuto in 2 parziali. Il successo contro il cileno gli ha permesso di conquistare il primo accesso a una finale Atp.

Fritz-Tirante: il pronostico

La crescita dell’argentino merita rispetto, soprattutto per la capacità mostrata di reggere la pressione nei momenti decisivi. Contro Tabilo ha servito con grande efficacia e ha saputo reagire anche dopo aver mancato la possibilità di chiudere il match sul proprio servizio. Fritz, tuttavia, ha un bagaglio di esperienza decisamente superiore e ha mostrato una solidità notevole durante tutto il torneo. La prestazione contro Musetti è stata particolarmente significativa: l’americano ha comandato con il servizio, senza concedere palle break, e ha limitato le possibilità di manovra dell’azzurro.

Il precedente di Montreal impedisce di considerare la finale una formalità, ma il rendimento di Fritz sul cemento indoor e la maggiore abitudine a giocare partite di questo peso spostano l’ago della bilancia dalla sua parte. Tirante può rendere il confronto insidioso, ma la prima testa di serie ha le qualità per prendersi il titolo.

Fritz in Fritz-Tirante