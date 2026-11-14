Pronostico Bielorussia-Albania: il doppio risultato è una sentenza

Bielorussia-Albania è una partita valida per la sesta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca domenica alle 18: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
La Bielorussia sogna il sorpasso. L’Albania se la gioca col doppio risultato. La promozione si gioca all’ultima giornata, con i padroni di casa che hanno dieci punti in classifica mentre gli ospiti ne hanno dodici. Evidente, quindi, che c’è una squadra favorita per festeggiare alla fine di questi novanta minuti, ed è quella che gioca per il doppio risultato.
Ma non c’è solamente questa motivazione. L’Albania negli ultimi anni ha sicuramente dimostrato di essere una squadra in crescita e anche le varie scelte degli allenatori dimostrano la voglia di alzare il livello. Inoltre, l’ultima vittoria della Bielorussia risale al 2010. Quattro degli ultimi incontri successivi a quella data hanno avuto un solo padrone, gli albanesi, che hanno pareggiato la quinta volta. Insomma, mentre la Bielorussia cercherà in certo senso, fin quando possibile, di assaltare. E negli spazi che per forza di cose verranno lasciati, l’Albania si potrebbe inserire e approfittarne. Ecco, sotto vi diciamo, in base alla nostra lettura, come vediamo questa partita.
Come vedere Bielorussia-Albania in diretta tv e streaming
La sfida Bielorussia-Albania è in programma domenica alle 15 Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Albania è quotata 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Sportbet. Il segno GOL ha invece un valore di 1.92 su GoldBet e Lottomatica.
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Il pronostico
Ci aspettiamo un’altra vittoria albanese, anche per via della lettura che vi abbiamo dato prima nella presentazione di questa partita. Le qualità tecniche della formazione ospite sono indubbiamente superiori a quelle della Bielorussia, che ci proverà senza discussioni, ma alla fine si dovrà accontentare del secondo posto in classifica.
Le probabili formazioni di Bielorussia-Albania
BIELORUSSIA (5-4-1): Lapoukhov; Kalinin, Volkov, Gomanov, Pechenin; Selyava, Bocherov; Kontesevoy, Ebong, Gromyko; Simanenka.
ALBANIA (3-4-2-1): Berisha; Djimsiti, Ismajili, Mitaj; Hysaj, Ramadani, Asllani, Pilo; Muci, Laci; Manaj.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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