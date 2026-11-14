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Pronostico Lettonia-Armenia: senza motivazioni forse è ora dello spettacolo

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Lettonia-Armenia è una partita valida per la sesta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca domenica alle 15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Ormai è tutto fatto. Anche perché l’altra partita, quella che mette davanti Montenegro e Cipro, potrebbe chiudersi con uno dei più classici dei biscotti. La Lettonia e l’Armenia, quindi, sono destinate a rimanere nella C di Nations League.

Nicolato
Pronostico Lettonia-Armenia: senza motivazioni forse è ora dello spettacolo (AnsaFoto) – Ilveggente.it

I padroni di casa hanno perso contro il Montenegro nell’ultimo match giocato; l’Armenia, invece, ha pareggiato conto Cipro. Un risultato inutile, che noi comunque vi avevamo già anticipato su Ilveggente.it. Questa partita è altrettanto inutile, per la classifica. Ormai i giochi sono fatti e non c’è nessuna possibilità di cambiare le carte in tavola. Ecco perché ci aspettiamo un match senza nessun pensiero. E magari con la voglia da parte chi scenderà in campo di cercare di dare in qualche modo un poco di spettacolo. Senza motivazioni allora può davvero succedere di tutto. 

Come vedere Lettonia-Armenia in diretta tv e streaming

La sfida Lettonia-Armenia è in programma domenica alle 15 Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Una gara che non avendo nulla da dare potrebbe almeno lasciare qualcosa ai tifosi che siamo convinti saranno comunque pochi che si presenteranno a vedere questo match. Una sfida, insomma, da almeno una rete per squadra. E il pareggio potrebbe essere il risultato finale.

Le probabili formazioni di Lettonia-Armenia

LETTONIA (5-4-1): Matrevics; Jurkovsk, Melnisk, Cernomordjis, Vientiess, Cirkins; Daskervics, Vapne, Zenelnkovs, Ciganikis; Uldrikis.
ARMENIA (4-2-4): Beglaryan; Piloyan, Simonyan, Harutyunyan, Tiknizyan; Iwu, K.Hovhannisyan; Serobyan, Manvelyan, N.Hovhannisyan, Ranos.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

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