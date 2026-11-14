Pronostico Lettonia-Armenia: senza motivazioni forse è ora dello spettacolo

Lettonia-Armenia è una partita valida per la sesta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca domenica alle 15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Ormai è tutto fatto. Anche perché l’altra partita, quella che mette davanti Montenegro e Cipro, potrebbe chiudersi con uno dei più classici dei biscotti. La Lettonia e l’Armenia, quindi, sono destinate a rimanere nella C di Nations League.

I padroni di casa hanno perso contro il Montenegro nell’ultimo match giocato; l’Armenia, invece, ha pareggiato conto Cipro. Un risultato inutile, che noi comunque vi avevamo già anticipato su Ilveggente.it. Questa partita è altrettanto inutile, per la classifica. Ormai i giochi sono fatti e non c’è nessuna possibilità di cambiare le carte in tavola. Ecco perché ci aspettiamo un match senza nessun pensiero. E magari con la voglia da parte chi scenderà in campo di cercare di dare in qualche modo un poco di spettacolo. Senza motivazioni allora può davvero succedere di tutto.

Come vedere Lettonia-Armenia in diretta tv e streaming

La sfida Lettonia-Armenia è in programma domenica alle 15 Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.30 su Goldbet e Lottomatica e a 3.30 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Una gara che non avendo nulla da dare potrebbe almeno lasciare qualcosa ai tifosi che siamo convinti saranno comunque pochi che si presenteranno a vedere questo match. Una sfida, insomma, da almeno una rete per squadra. E il pareggio potrebbe essere il risultato finale.

Le probabili formazioni di Lettonia-Armenia

LETTONIA (5-4-1): Matrevics; Jurkovsk, Melnisk, Cernomordjis, Vientiess, Cirkins; Daskervics, Vapne, Zenelnkovs, Ciganikis; Uldrikis.

ARMENIA (4-2-4): Beglaryan; Piloyan, Simonyan, Harutyunyan, Tiknizyan; Iwu, K.Hovhannisyan; Serobyan, Manvelyan, N.Hovhannisyan, Ranos.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1