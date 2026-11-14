Pronostico Francia-Turchia: delusione immediatamente cancellata

Francia-Turchia è una partita della sesta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca domenica alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Rimontata e battuta dall’Italia a San Siro giovedì scorso, la Francia non è più padrona del proprio destino nella corsa al primo posto nel gruppo 1 di Lega A. Arrivare primi o secondi non sposta poi così tanto – le vincitrici di ogni girone saranno teste di serie nel sorteggio in vista dei quarti di Nations League – ma sono state le modalità con cui i Bleus si sono arresi agli azzurri (3-1) a destare qualche preoccupazione e ad innescare le prime critiche nei confronti del commissario tecnico Zinedine Zidane, in carica dalla scorsa estate.

Non può certamente bastare l’assenza della stella Mbappé per spiegare lo scivolone contro la truppa di Roberto Mancini. Avanti 1-0 dopo pochi minuti, anche grazie a un errore di Donnarumma, la Francia ha iniziato a soffrire l’aggressività e la determinazione dell’Italia, che soprattutto nella ripresa ha dimostrato di avere una marcia in più, colpendo due volte con Pio Esposito e una con Frattesi (e sbagliando finanche un rigore con Sebastiano Esposito).

Sconfitta dolorosa – perdere con gli azzurri non è mai piacevole – ma che non pregiudica la qualificazione: basterà battere la Turchia a Lione nell’ultima giornata della fase a gironi per assicurarsi un biglietto per i quarti. Se da primi o da secondi, dipenderà dal risultato della sfida tra Belgio e Italia. In classifica davanti ora ci sono gli azzurri, a quota 10 come i transalpini ma con il vantaggio degli scontri diretti. Dietro, a una sola incollatura, i Diavoli Rossi.

Per i turchi, invece, questa Nations è stata per il momento una vera e propria Caporetto. Cinque sconfitte su cinque per una selezione che dopo i primi 4 KO ha pure esonerato Vincenzo Montella affidandosi a Sergen Yalcin. Il cambio non sembra aver sortito effetti: giovedì contro il Belgio la Turchia ha perso 2-1 in casa. La difesa continua a fare acqua (13 gol subiti in 5 gare) e l’unica nota positiva è stata la splendida punizione di Guler. Per evitare la retrocessione in Lega B servirà un miracolo: solo un largo successo contro i francesi potrebbe consentire agli uomini di Yalcin di chiudere eventualmente tra le due migliori quarte e garantirsi il salvagente degli spareggi.

Zidane spera di recuperare Mbappé, assente a San Siro per un problema muscolare, mentre Konaté e Camavinga potrebbero trovare spazio dal 1′. Restano comunque numerose le indisponibilità: Saliba, Tchouaméni e Dembélé sono fuori per infortunio, mentre Upamecano ha lasciato il ritiro per motivi personali. Dall’altro lato, Bardakcı torna invece a disposizione dopo aver scontato la squalifica contro il Belgio.

Come vedere Francia-Turchia in diretta tv e streaming

La sfida tra Francia e Turchia è in programma domenica alle 20:45 al Matmut Stadium di Lione, in Francia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

I precedenti confermano la difficoltà dell’impegno: la Turchia ha battuto la Francia soltanto una volta nella propria storia, nel 2019, durante le qualificazioni agli Europei. Per il resto il bilancio sorride nettamente ai transalpini, vittoriosi anche nella gara d’andata di questa Nations League. Les Bleus hanno motivazioni superiori, maggiore qualità e la necessità di cancellare immediatamente la delusione di San Siro. Le assenze potrebbero limitarne le soluzioni, ma contro una Turchia così fragile la formazione di Zidane parte nettamente favorita.

I padroni di casa hanno bisogno dei 3 punti per blindare la qualificazione e affrontano una Turchia che ha mostrato enormi difficoltà difensive per tutta la competizione. La combo che scegliamo è 1+Multigol 2-5.

Le probabili formazioni di Francia-Turchia

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Malo Gusto, Jacquet, Konaté, Truffert; Camavinga, Rabiot; Olise, Cherki, Doué; Mbappé.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Aydin, Kabak, Demiral, Kadioglu; Yuksek, Kokçu; Akgun, Guler, Yilmaz; Unal.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1