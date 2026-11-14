Pronostico Belgio-Italia: due risultati su tre per volare ai quarti

Belgio-Italia è una partita della sesta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca domenica alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming gratis.

Identità, organizzazione, voglia di rivalsa. Roberto Mancini sembra aver trovato il modo per far rinascere un’Italia reduce da uno dei periodi più bui della sua storia, il cui picco – in negativo – è stato raggiunto lo scorso marzo con l’ennesimo flop nelle qualificazioni Mondiali. Tornato al timone della nazionale tra mille polemiche, il ct che riportò gli azzurri sul trono d’Europa nel 2021 si è già tolto diversi sassolini dalle scarpe, ripartendo da (poche) certezze, qualche nuovo volto e dando ufficialmente il via a un ciclo che, per ora, promette davvero bene.

È “solo” Nations League, dirà qualcuno. Ma nelle ultime quattro uscite sono talmente tanti i progressi che viene davvero difficile non considerarli. O peggio, sottovalutarli.

Dalla “sveglia” all’esordio contro il Belgio all’Olimpico (0-2), di fatto l’unica partita sbagliata dall’Italia, la truppa di Mancini ha messo insieme tre vittorie e un pareggio. Successo per 4-1 in Turchia, pareggio a Saint-Denis con la corazzata Francia (1-1), altra vittoria in scioltezza contro i turchi a Bologna (3-1) ed infine il capolavoro di giovedì scorso a San Siro, con il 3-1 in rimonta sui Bleus di Zizou Zidane, piegati dalla doppietta di uno scatenato Pio Esposito (già 9 gol in appena 14 presenze per il ventunenne attaccante dell’Inter) e dalla rete di Frattesi. Un’affermazione storica, visto che l’Italia non riusciva a battere la Francia in casa dal lontano 1962.

Azzurri padroni del proprio destino

Un’Italia che ha interpretato benissimo la partita, rimanendo in piedi dopo lo svantaggio (nato da un errore di Donnarumma) contro una nazionale che, pur senza Mbappé, rimane una delle più forti e talentuose del pianeta.

Gli azzurri non hanno cercato di competere sul terreno del possesso, preferendo attaccare rapidamente gli spazi e sfruttando quei momenti in cui la Francia era meno organizzata.

Il 3-1 del “Meazza” consente a Donnarumma e compagni di essere addirittura padroni del proprio destino nell’ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2026-27, perché in caso di vittoria a Bruxelles nessuno potrebbe superare gli azzurri in vetta alla classifica del gruppo 1 di Lega A. I punti sono 10, gli stessi della Francia, che però resta dietro per via degli scontri diretti. Il Belgio resta in ogni caso alle calcagna, essendo a una sola incollatura dalla coppia di testa. All’Italia, dunque, potrebbe bastare un pareggio per passare (almeno) come seconda e staccare il pass per i quarti di finale. Se invece i Diavoli Rossi avranno la meglio, a quel punto soltanto un improbabile KO dei francesi contro il fanalino di coda Turchia permetterebbe a Mancini di avanzare alla fase successiva.

La selezione di Mark van Bommel, trascinata ancora da capitan De Bruyne, giovedì ha battuto 2-1 la Turchia, conquistando la vittoria numero tre nella competizione, avventura finora “macchiata” solo dalla doppia sconfitta con la Francia (0-1 e 4-1).

Entrambi gli allenatori potrebbero cambiare qualcosa rispetto alle gare infrasettimanali. Nel Belgio Lukebakio e Trossard insidiano i due esterni Moreira e Doku, con il rientrante Lavia che si contende con Vanaken il posto di Raskin in regia. Dall’altro lato, Mancini deve decidere se riproporre Dimarco dal 1′ o continuare con la difesa composta da Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori. In mezzo c’è da capire se Barella riuscirà a recuperare, nel tridente invece Vergara sembra favorito nel duello con Sebastiano Esposito.

Come vedere Belgio-Italia in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida tra Belgio e Italia è in programma domenica alle 20:45 allo Stade “Roi Baudoin” di Bruxelles, in Belgio. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “X2+Over 1.5” è quotata a 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.05 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

La storia dei scontri diretti sorride nettamente all’Italia, che ha conquistato 17 vittorie in 27 precedenti ufficiali, a fronte di 5 pareggi e altrettante affermazioni belghe. Gli azzurri hanno inoltre ottenuto 3 successi nelle ultime 4 sfide prima dello 0-2 dell’andata. Anche i numeri realizzativi suggeriscono una partita movimentata: nelle ultime cinque gare di Nations League si sono registrati in media 3.4 gol nelle partite dell’Italia e 2.8 in quelle del Belgio.

La necessità dei padroni di casa di attaccare e la capacità degli azzurri di colpire in transizione potrebbero favorire una gara aperta. Il Belgio ha qualità per trovare la rete, ma proprio la maggiore urgenza di risultato potrebbe lasciare spazi invitanti alla squadra di Mancini. Per questo crediamo che l’Italia, in grande fiducia dopo il bel successo sulla Francia, possa riuscire quantomeno ad evitare la sconfitta in una gara da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Belgio-Italia

BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; De Bruyne, Vanaken, Tielemans; Lukebakio, De Ketelaere, Trossard.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; Vergara, P. Esposito, Cambiaghi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2