I pronostici di sabato 14 novembre: Nations League, League One, League Two e Eerste Divisie

I pronostici di sabato 14 novembre, a Braga inizia una nuova era per il Portogallo dopo l’addio di CR7. Haaland invece è con le spalle al muro.

Si chiude la quinta – e penultima – giornata della fase a gironi della Nations League con diversi appuntamenti interessanti e punti pesanti in palio nella corsa alla qualificazione ai quarti ma anche per evitare la retrocessione in Lega B.

Grande protagonista il gruppo 4 di Lega A. Davanti al proprio pubblico la Norvegia bisogno di ritrovare continuità dopo tre sconfitte consecutive, tutte arrivate con il punteggio di 2-1.

L’attacco continua a produrre, ma la fase difensiva resta un problema evidente. Haaland e compagni hanno incassato almeno due reti in ognuna delle ultime tre battute d’arresto. Il Galles, reduce a sua volta da un percorso complicato, dovrà fare i conti con numerose assenze, ma ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà gli avversari vincendo 2-1 la gara d’andata. Anche stavolta ci aspettiamo una gara movimentata.

A Braga invece comincia una nuova pagina della storia del Portogallo, dopo l’addio alla nazionale di Cristiano Ronaldo. I lusitani, però, non sembrano aver risentito particolarmente delle tensioni dello scorso ottobre: la squadra di Jorge Jesus ha conquistato quattro vittorie nelle prime quattro giornate e ha già battuto la Danimarca per 4-2 nella gara d’andata. Portogallo che ha già blindato la qualificazione e con un pari potrebbe assicurarsi pure il primo posto. Gli scandinavi, invece, hanno bisogno di punti per avvicinarsi ai quarti e non possono permettersi di affrontare la trasferta con un atteggiamento prudente. Hojlund e Isaksen rappresentano due armi importanti per impensierire una difesa portoghese che dovrà fare i conti con qualche defezione. I numeri offensivi delle due nazionali sono interessanti: nelle prime quattro partite del girone sono arrivate rispettivamente tredici e quattordici reti complessive.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 0-2 CASA+MULTIGOL 1-2 OSPITE in Georgia-Ungheria, Nations League, ore 18:00

Vincenti

SALFORD (in Salford-Northampton, League Two, ore 16:00)

(in Salford-Northampton, League Two, ore 16:00) AUSTRIA (in Austria-Irlanda, Nations League, ore 20:45)

(in Austria-Irlanda, Nations League, ore 20:45) POLONIA (in Romania-Polonia, Nations League, ore 20:45)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Norvegia-Galles , Nations League, ore 18:00

, Nations League, ore 18:00 Svezia-Bosnia, Nations League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Sheffield Wednesday-Plymouth , League One, ore 16:00

, League One, ore 16:00 Roda-Volendam , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Portogallo-Danimarca, Nations League, ore 20:45

Comparazione quota totale (Scelta Veggente+Vincenti+Over 2.5+Gol): 54.99 GOLDBET; 56.69 SPORTBET; 54.99 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1X in Haiti-USA, Concacaf Nations League, ore 22:30