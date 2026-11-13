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Pronostico Svezia-Bosnia: la prima caduta

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Svezia-Bosnia è una partita valida per la quinta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La Svezia guida in classifica questo raggruppamento con 10 punti. La Bosnia è dietro, con due lunghezze in meno. Insomma, parliamo del meglio del meglio del girone. Entrambe imbattute. Ma una delle due cadrà.

Pronostico Svezia-Bosnia
Pronostico Svezia-Bosnia: la prima caduta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La Svezia, con un turno d’anticipo, ha la possibilità vincendo questa partita in casa di chiudere il discorso promozione. Sono quattro – quelli di questa Nations League – i risultati utili di fila della truppa padrona di casa. Che vuole continuare a crescere, senza dubbio. E la crescita passa anche da vittorie in partite importanti come questa, che sono decisive. Il pareggio nel match d’andata contro della Bosnia ha comunque rimandato indietro una formazione importante. Lo sappiamo, anche noi in Italia abbiamo capito che giocano a pallone. Ma in trasferta, quando il livello si è leggermente alzato, il rendimento non è stato identico. Insomma, ci possiamo tranquillamente sbilanciare per questa partita, che ci pare possa regalare una vittoria semplice.

Come vedere Svezia-Bosnia in diretta tv e streaming

Come vedere Svezia-Bosnia
Come vedere Svezia-Bosnia in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Svezia-Bosnia è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria della Svezia è quotata 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.48 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.68 su GoldBet e Lottomatica e 1.68 su Sportbet.

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Il pronostico

Dentro una gara da almeno un gol per squadra – e di conseguenza, almeno, da tre reti complessive – ci aspettiamo una vittoria della Svezia che chiuderà in anticipo i conti per la promozione.

Le probabili formazioni di Svezia-Bosnia

SVEZIA (4-2-3-1): Johansson; Bejimo, Smith, Lindelof, Gudmundsson; Bergvall, Karlstrom; Berhanrdsson, Zeneli, Nanasi; Gyokeres.
BOSNIA (4-4-2): Zlomisic; Smajlovic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Gigovic, Basic, Mahmic; Demirovic, Tabakovic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

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