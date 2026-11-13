Pronostico Irlanda del Nord-Ucraina: devono difenderla a tutti i costi

Irlanda del Nord-Ucraina è una partita della quinta giornata di Nations League e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

L’Irlanda del Nord ha conquistato la vetta del gruppo B grazie a un percorso sorprendente, nel quale spicca soprattutto un dato: nessuna rete incassata dopo quattro giornate. La sfida contro l’Ucraina rappresenta un passaggio importante per consolidare il primato e tenere a distanza l’Ungheria, seconda in classifica. Gli ospiti, invece, hanno bisogno di una vittoria per rientrare nella corsa alla promozione.

La nazionale nordirlandese ha raccolto 8 punti, frutto di due vittorie e altrettanti pareggi. Particolarmente significativi i successi ottenuti in trasferta contro Georgia e Ucraina, quest’ultima battuta addirittura 3-0. Davanti al proprio pubblico sono invece arrivati due pareggi senza reti contro Ungheria e Georgia, risultati che confermano la solidità difensiva ma anche qualche difficoltà nella fase offensiva.

L’Ucraina occupa il terzo posto con 4 punti e arriva da due sconfitte consecutive, contro Irlanda del Nord e Ungheria. Dopo aver iniziato il percorso con una vittoria in Ungheria e un pareggio in Georgia, la formazione ospite ha perso terreno e ora non può più permettersi errori. Le motivazioni sono elevate, ma il momento delle due Nazionali suggerisce un confronto in cui i padroni di casa partono con qualche certezza in più.

Come vedere Irlanda del Nord-Ucraina in diretta tv e streaming

Irlanda del Nord-Ucraina si gioca sabato alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Uno. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.32 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

L’Irlanda del Nord ha costruito il proprio primato soprattutto sulla tenuta difensiva: quattro partite senza subire gol rappresentano un dato significativo e confermano la capacità della squadra di restare compatta anche contro avversari di livello. Il successo per 3-0 ottenuto proprio in Ucraina nell’ultimo confronto diretto costituisce un ulteriore elemento a favore dei padroni di casa, che possono contare anche su una classifica decisamente più favorevole.

Gli ospiti hanno comunque le qualità per provare a reagire, ma le due sconfitte consecutive hanno evidenziato difficoltà che non possono essere ignorate. Considerando il rendimento complessivo e la solidità della formazione nordirlandese, la scelta è la doppia chance 1X: l’Irlanda del Nord ha buone possibilità di conservare almeno un punto e difendere la propria posizione.

Le probabili formazioni di Irlanda del Nord-Ucraina

IRLANDA DEL NORD (4-3-3): Pierce Charles; Hume, Ciaron Brown, McConville, Atcheson; Shea Charles, Galbraith, Devenny; Price, Donley, Kelly.

UCRAINA (4-3-3): Trubin; Krupskyi, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Nazaryna, Yarmolyuk, Sudakov; Krasnopir, Vanat, Shaparenko.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0