Pronostico Portogallo-Danimarca: a Braga inizia una nuova era

Portogallo-Danimarca è una partita della quinta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
A Braga si respira aria di nuova era: quella con la Danimarca sarà la prima partita del Portogallo senza Cristiano Ronaldo, che proprio qualche giorno fa ha detto ufficialmente addio alla nazionale. Una notizia abbastanza scontata e prevedibile dopo quello che era avvenuto nella scorsa finestra dedicata alla Nations League, con la 41enne leggenda lusitana che aveva furiosamente abbandonato il ritiro in aperta polemica con il ct Jorge Jesus.
Criticatissimo dai fan di CR7, i risultati un mese fa avevano dato ragione al commissario tecnico: il Portogallo ha fatto 2 su 2, liquidando sia la Danimarca (2-4) sia la Norvegia di Haaland, piegata 2-1 a Oporto.
In entrambi i match era peraltro finito nel tabellino dei marcatori Gonçalo Ramos, l’attaccante del Milan preferito a Ronaldo e che ora dovrà fare i conti con la sua pesantissima eredità. Altri sei punti sono bastati ai lusitani per blindare la qualificazione ai quarti di finale: a punteggio pieno e con sei punti di vantaggio sui danesi, gli uomini di Jorge Jesus manterrebbero (aritmeticamente) anche il primo posto con un pareggio nella sfida di Braga.
I danesi sognano i quarti
La Danimarca, dal canto suo, ha buone possibilità di volare ai quarti insieme al Portogallo: l’obiettivo è provare a evitare la sconfitta a Braga per arrivare con un vantaggio, seppur minimo, allo scontro diretto di martedì prossimo con la Norvegia, che la selezione di Brian Riemer avrà l’opportunità di giocare in casa. Molto, ovviamente, dipenderà anche dall’esito del match tra i norvegesi e il Galles, che a due giornate dal termine inseguono i danesi (entrambe a -3).
Jorge Jesus non potrò contare sull’infortunato Nuno Mendes e sullo squalificato Cancelo: occasione per il laziale Tavares. In attacco il ct ha chiamato per la prima volta l’attaccante del Monza Varela, scatenato in questa prima parte di Serie A. Dall’altro lato, sono assenti Christensen e Dorgu, ma anche tra gli scandinavi ci sono parecchi volti noti del nostro campionato: da Isaksen a Hojlund, passando per Kristensen e Provstgaard.
Come vedere Portogallo-Danimarca in diretta tv e streaming
Portogallo-Danimarca è in programma sabato alle 20:45 all’Estadio Municipal di Braga, in Portogallo. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
Il ricordo dell’andata non è incoraggiante per la Danimarca, che fu costretta ad arrendersi 4-2, confermando le difficoltà incontrate contro un Portogallo particolarmente incisivo negli ultimi metri. Anche lo storico dei confronti è favorevole ai lusitani, vittoriosi in gran parte degli incroci più recenti. L’ultima affermazione danese risale al confronto d’andata dei quarti di finale di Nations League del marzo 2025, terminato 1-0.
Le assenze difensive del Portogallo potrebbero offrire agli scandinavi qualche opportunità per colpire, specie se la partita dovesse diventare aperta e ricca di transizioni. I padroni di casa rimangono superiori sul piano tecnico e possono gestire il match con maggiore tranquillità grazie alla qualificazione già in tasca, ma la Danimarca ha le motivazioni necessarie per fare una gara ambiziosa e quindi riuscire a realizzare almeno una rete. Si prospetta quindi una sfida con tante occasioni da entrambe le parti.
Le probabili formazioni di Portogallo-Danimarca
PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Tavares; Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix; Gonçalo Ramos.
DANIMARCA (4-3-3): Hermansen; Kristensen, Andersen, Provstgaard, Maehle; Isaksen, Hojbjerg, Hjulmand; Bidstrup, Hojlund, Daramy.
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