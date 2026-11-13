Pronostico Fritz-Musetti, da Lione a Stoccolma con un conto ancora aperto

La semifinale tra Taylor Fritz e Lorenzo Musetti si gioca a Stoccolma venerdì 13 novembre: analisi e pronostici della partita in programma alle 17.

La semifinale dell’Atp 250 di Stoccolma mette nuovamente di fronte Taylor Fritz e Lorenzo Musetti, a poche settimane dalla finale di Lione che ha premiato l’azzurro. Il 25 ottobre il carrarino si è imposto con un netto 6-3 6-4, conquistando il terzo titolo della carriera e lasciando all’americano l’amaro in bocca. Stavolta, però, c’è in palio un posto nell’ultimo atto del torneo svedese e Fritz ha l’occasione di prendersi una rivincita immediata.

Il precedente francese non è un episodio isolato: Musetti ha vinto anche il confronto degli ottavi di finale degli Australian Open 2026, sempre in due set, e conduce 5-3 nel bilancio complessivo. L’americano ha però già dimostrato di poterlo mettere in difficoltà sul cemento indoor, battendolo alle Atp Finals dello scorso anno. La superficie, dunque, potrebbe riequilibrare una sfida nella quale l’italiano ha trovato spesso le contromisure al tennis aggressivo del rivale.

Fritz arriva alla semifinale dopo aver superato Cameron Norrie e aver beneficiato del ritiro di Holger Rune prima del loro quarto di finale. Un percorso che gli ha consentito di risparmiare energie, soprattutto rispetto a Musetti, costretto a una battaglia di quasi due ore e mezza contro Ugo Humbert, superato 7-6 3-6 6-4. Il carrarino ha confermato di attraversare un buon momento, ma dovrà recuperare in fretta dalla fatica accumulata.

Fritz-Musetti: il pronostico

Il confronto si presenta equilibrato, perché Musetti ha dimostrato di poter esprimere un tennis molto efficace anche su questa superficie. La sua capacità di variare le traiettorie e cambiare ritmo può mettere in difficoltà l’americano, che dovrà prestare particolare attenzione alla gestione degli scambi. Fritz, tuttavia, dispone di un servizio più incisivo e di una maggiore facilità nel cercare il punto con i colpi da fondo. Il riposo supplementare rispetto all’avversario potrebbe inoltre rivelarsi importante dopo una settimana nella quale Musetti ha già dovuto affrontare un impegno particolarmente dispendioso.

L’azzurro parte con fiducia e non va certamente sottovalutato, ma la maggiore freschezza e la potenza dell’americano ci portano a preferire la prima testa di serie. La nostra indicazione è quindi Fritz, chiamato a sfruttare le condizioni favorevoli per conquistare un posto nell’ultimo atto del torneo, ma che faticherà a portare a casa il risultato, salvo poi riuscirci in non meno di 20 game.

Fritz in Fritz-Musetti