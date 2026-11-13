Pronostico Norvegia-Galles: attenzione a questa quota

Norvegia-Galles è una partita della quinta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

In Nations League la Norvegia non sta riuscendo a soddisfare le aspettative, lecite dopo il figurone al Mondiale nordamericano che ha visto gli scandinavi arrivare per la prima volta nella loro storia ai quarti di finale.

Haaland e compagni, sorteggiati nel gruppo 4 di Lega A insieme a Portogallo, Danimarca e Galles, a 2 giornate dal termine rischiano addirittura di retrocedere in Lega B, avendo collezionato solo 3 punti in 4 partite. Battuti i danesi all’esordio al termine di un pirotecnico 3-2, sono arrivate tre sconfitte di fila. Tutte per 2-1, due con i lusitani e una con i britannici. E se l’attacco ha risposto presente, la difesa ha mostrato delle lacune preoccupanti, non avendo mai incassato meno di 2 reti in questo parziale. Ad ogni modo, niente è ancora deciso: la Norvegia ha gli stessi punti del Galles, suo prossimo avversario a Oslo, e la Danimarca seconda è tutt’altro che irraggiungibile, essendo a +3 con 6 punti a disposizione. Vincendo le ultime due, insomma, la selezione di Stale Solbakken potrebbe tranquillamente qualificarsi ai quarti di finale come seconda. Un altro vantaggio è quello di aver già disputato le due partite con la nazionale più forte, il Portogallo.

Entrambe sperano ancora

Il Galles è sostanzialmente nella stessa situazione degli scandinavi, anche se non era affato scontato per i Dragoni essere in corsa a questo punto della fase a gironi, peraltro in un gruppo che li vedeva quasi spacciati in partenza.

Il ruolino è pressoché identico a quello dei norvegesi: tre sconfitte e una vittoria, proprio contro gli uomini di Solbakken a Cardiff (2-1). In quella circostanza si sono visti gli unici gol della truppa di Craig Bellamy, a secco invece negli altri match.

Tra i due ct, quello che avrà la maggior parte dei grattacapi a Oslo è quello gallese, privo di James, Davies e Moore (infortunio) e di Cabango e Thomas (squalificati). Solbakken, al contrario, se la giocherà con i titolarissimi: in attacco Schjelderup, Haaland e Nusa.

Come vedere Norvegia-Galles in diretta tv e streaming

La sfida tra Norvegia e Galles è in programma sabato alle 18:00 all’Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

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Il pronostico

La Norvegia ha voglia di reagire e di rilanciare le proprie ambizioni dopo due mesi complicati e la sensazione è che per il Galles non sarà una serata semplice.

Il segno 1, però, non è particolarmente appetibile. Occhio, dunque, ai calci d’angolo dei britannici. Se la Norvegia dovesse riuscire a portarsi in vantaggio, Bellamy sarebbe costretto ad alzare il baricentro e ad aumentare la pressione offensiva nella ricerca del pareggio. Un atteggiamento che potrebbe tradursi in un numero crescente di cross, conclusioni respinte e palloni deviati sul fondo. Il Galles ha già dimostrato di poter raggiungere quota 4 corner anche in una partita persa, come accaduto contro la Danimarca. Le difficoltà difensive mostrate nelle ultime uscite dagli scandinavi, oltretutto, suggeriscono di non escludere una possibile rete gallese.

Le probabili formazioni di Norvegia-Galles

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes; Odegaard, Berge, Berg; Schjelderup, Haaland, Nusa.

GALLES (4-2-3-1): Ward; Williams, Rodon, Davies, Dasilva; Ampadu, Sheehan; Johnson, Cullen, Ashford; Koumas.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1