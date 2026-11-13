Pronostico Kosovo-Israele: il trend può continuare

Kosovo-Israele è una partita della quinta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca sabato alle 15:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sarà complicato, per il Kosovo, riacciuffare l’Austria capolista del gruppo 3 di Lega B quando mancano due giornate al termine della fase a gironi di Nations League. Ma i balcanici, attualmente secondi a -3 dal primo posto, possono ancora sognare la promozione diretta in Lega A: necessario, tuttavia, un doppio successo su Israele e Irlanda nelle ultime due, sperando che gli austriaci inciampino per ben due volte di fila. Scenario difficilmente realizzabile.

Ma per la selezione di Franco Foda sarebbe un importante traguardo anche conquistare il pass per lo spareggio contro una delle due peggiori terze o una delle due migliori quarte del piano di sopra. Motivo per cui c’è da difendere con le unghie e con i denti la seconda piazza, che al momento il Kosovo condivide con gli irlandesi a quota 5.

Una vittoria, una sconfitta e due pareggi per i kosovari, vincenti solo all’esordio con l’Irlanda. Israele invece è ultima in classifica e non può più, realisticamente, rientrare in corsa per la promozione. A malapena 2 punti per gli uomini di Ran Ben Simon, che con ogni probabilità dovranno disputare gli spareggi per rimanere in Lega B. Una Nations League finora deludente per la nazionale israeliana, che paga anche il fatto di dover disputare i match casalinghi in campo neutro per i ben noti motivi geopolitici. Ottobre, tuttavia, ha regalato qualche soddisfazione in più rispetto a settembre: dopo i due KO con Austria e Irlanda, un mese fa sono arrivati due pareggi tra kosovari (0-0) e irlandesi (1-1).

Muriqi e Zhegrova, entrambi già a segno in questa edizione della competizione, dovrebbero guidare nuovamente l’attacco kosovaro insieme a Zabergja. Fisnik Asllani rappresenta invece un’alternativa interessante a gara in corso, mentre in difesa potrebbe trovare spazio anche il giovane Kurtulus. Per quanto riguarda Israele, davanti Gloukh e Abada agiranno alle spalle di Turgeman, con Peretz a garantire equilibrio e qualità in mezzo al campo.

Come vedere Kosovo-Israele in diretta tv e streaming

La sfida tra Kosovo e Israele è in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Vokrri” di Pristina, in Kosovo. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Israele non è mai riuscito a battere il Kosovo nei tre scontri diretti disputati, raccogliendo due pareggi e una sconfitta. Anche la gara d’andata, terminata 0-0, ha evidenziato la capacità dei balcanici di controllare il gioco e limitare le iniziative avversarie.

Stavolta il fattore campo e la necessità di conquistare tre punti fondamentale potrebbero spingere Muriqi e compagni a un atteggiamento più aggressivo. Il Kosovo sembra avere qualcosa in più, soprattutto nella qualità delle soluzioni offensive, e parte con i favori del pronostico. Per questo motivo consigliamo il segno 1, quotato anche abbastanza bene.

Le probabili formazioni di Kosovo-Israele

KOSOVO (3-4-3): Saipi; Kurtulus, Krasniqi, Raci; Vojvoda, Avdullahu, Hodza, Gallapeni; Zhegrova, Muriqi, Zabergja.

ISRAELE (4-3-2-1): Tzur; Feingold, Dasa, Stoinov, Revivo; Gandelman, Peretz, Azoulay; Abada, Gloukh; Turgeman.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1