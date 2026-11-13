Atp Finals al via: le nuove leve al cospetto dei big

Alle Atp Finals Zverev ritrova Jodar dopo il Roland Garros, mentre Shelton affronta Fils: precedenti, forma e pronostici del gruppo McEnroe.

Il sorteggio delle Atp Finals di Torino ha inserito Alexander Zverev, Ben Shelton, Arthur Fils e Rafael Jodar nel gruppo John McEnroe. Un raggruppamento estremamente eterogeneo, nella misura in cui mette insieme giocatori con esperienze molto diverse: il tedesco conosce bene il torneo, avendolo vinto due volte, mentre per Fils e Jodar sarà la prima partecipazione. Anche Shelton, alla sua seconda presenza, vuole dimostrare di poter competere stabilmente con i migliori.

Zverev-Jodar è un confronto che poggia su una gerarchia piuttosto chiara, almeno sulla carta. Il tedesco arriva a Torino dopo una stagione straordinaria, impreziosita dai trionfi al Roland Garros e agli US Open, ma con qualche battuta d’arresto nell’ultimo tratto dell’annata; Jodar, invece, è una delle rivelazioni del 2026, avendo lui conquistato il titolo di Marrakech, raggiunto i quarti a Parigi e disputato una stagione di grande crescita, fino a guadagnarsi un posto tra gli otto protagonisti delle Finals.

I due si sono già affrontati nei quarti di finale del Roland Garros, con Zverev vittorioso in tre set. Quella partita si è giocata sulla terra battuta, ma ha comunque evidenziato la differenza di esperienza e solidità nei momenti importanti. Il giovane spagnolo ha qualità e personalità per mettere in difficoltà anche avversari di altissimo livello, ma il cemento indoor e la capacità del tedesco di gestire gli scambi da fondo campo rappresentano elementi favorevoli al due volte campione del torneo.

ATP Finals, analisi e pronostici del gruppo McEnroe

Shelton-Fils è invece una partita decisamente più aperta: l’americano si presenta a Torino dopo aver raggiunto la finale del Masters 1000 di Parigi, persa contro Carlos Alcaraz in due set. Nel corso della settimana francese ha superato avversari impegnativi e ritrovato una buona continuità, confermando quanto il suo servizio possa diventare un’arma particolarmente efficace sulle superfici rapide. Fils ha dalla sua una stagione ricca di risultati importanti, con i titoli conquistati a Barcellona e Cincinnati e la finale raggiunta a Doha.

Il francese ha però chiuso gli ultimi appuntamenti con qualche risultato meno convincente: a Basilea si è fermato nei quarti, mentre a Parigi è stato eliminato agli ottavi da Taylor Fritz. Shelton, al contrario, ha trovato proprio nel Masters francese una delle sue migliori prestazioni della seconda parte di stagione. Non ci sono precedenti a livello Atp tra i due, quindi il confronto non offre indicazioni dirette sul piano statistico. Sarà soprattutto una questione di rendimento al servizio e capacità di reggere la pressione negli scambi da fondo.

Fils ha certamente le armi per giocarsela, ma il momento dell’americano e le caratteristiche del cemento indoor spingono leggermente dalla sua parte. Shelton può fare la differenza con la prima di servizio e con il diritto, cercando di togliere tempo al francese e impedendogli di comandare lo scambio. Non è una scelta priva di rischi, ma il recente percorso di Parigi offre motivi sufficienti per preferirlo.

Zverev in Zverev-Jodar

Shelton in Shelton-Fils