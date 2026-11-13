I pronostici di venerdì 13 novembre: Nations League, Coppa del Re e amichevoli internazionali

I pronostici di venerdì 13 novembre, la Germania è costretta a inseguire nel gruppo 3 di Lega A e non può sbagliare contro il fanalino di coda Serbia.
Si continua con le altre partite di Nations League valide per la quinta (e penultima) giornata della fase a gironi e oggi i riflettori sono puntati sul gruppo 2 di Lega A, uno dei più avvincenti con ben tre selezioni ancora in piena corsa per i quarti di finale.
Olanda e Grecia per ora si spartiscono la vetta con 8 punti a testa, mentre la Germania di Jurgen Klopp è costretta a inseguire, ferma a 5. Ormai praticamente fuori dai giochi la Serbia, che ha tuttavia una remota possibilità di giocare lo spareggio per evitare la retrocessione in Lega B. I tedeschi affronteranno proprio i balcanici a Belgrado e considerando che olandesi ed ellenici si toglieranno punti a vicenda nel match di Amsterdam, per la Mannschaft – discontinua e deludente in attacco nelle prime quattro gare, anche a causa dei tanti esperimento del nuovo selezionatore – è obbligatoria la vittoria, la quale dovrebbe arrivare senza grossi problemi in una sfida da almeno tre gol complessivi. Olanda e Grecia invece potrebbero dare viata a un incontro aperto come all’andata, quando finì 2-2. Il segno Gol non è utopia alla Cruijff Arena.
In Spagna è in programma anche una partita di Coppa del Re: il Celta Vigo non correrà rischi contro il Salamanca, squadra che milita nella quarta categoria del calcio spagnolo. In Sudamerica invece si giocano diverse amichevoli internazionali: l’Argentina vicecampione del mondo è impegnata in una classica del calcio sudamericano con l’Uruguay (detto anche Derby del Rio de la Plata) e va a caccia di un successo per iniziare bene il post-Messi.
Pronostici: la scelta del Veggente
• MULTIGOL 0-1 CASA+MULTIGOL 0-1 OSPITE in Lussemburgo-Estonia, Nations League, ore 20:45
Vincenti
- SLOVACCHIA (in Slovacchia-Isole Faroe, Nations League, ore 20:45)
- SCOZIA (in Scozia-Macedonia del Nord, Nations League, ore 20:45)
- ARGENTINA (in Argentina-Uruguay, Amichevole internazionale, ore 00:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Serbia-Germania, Nations League, ore 20:45
- Grenada-St. Kitts and Nevis, Concacaf Nations League, ore 21:00
- Salamanca-Celta Vigo, Coppa del Re, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Francia U21-Italia U21, Amichevole internazionale, ore 18:30
- Inghilterra U21-Portogallo U21, Amichevole internazionale, ore 20:30
- Olanda-Grecia, Nations League, ore 20:45
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 9.84 GOLDBET; 10.12 SPORTBET; 9.84 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2+NO GOL in Bulgaria-Islanda, Nations League, ore 20:45
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