Pronostico Lussemburgo-Estonia: il poker è servito

Lussemburgo-Estonia è una partita valida per la quinta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sono tre i punti in classifica che dividono queste due formazioni. A favore degli ospiti, che sono in piena corsa per il secondo posto che vorrebbe dire andare ai playoff per la promozione.

Il Lussemburgo è ultimo sì ma ha anche tre punti e tra le altre cose avrebbe anche delle possibilità di andare avanti, ma dovrebbe vincerle entrambe e ci pare un compito assai complicato, soprattutto per questo match. Anche i precedenti esistenti tra queste due formazioni condannano i padroni di casa, nonostante a livello di ranking il Lussemburgo abbia esattamente 21 posizioni in più, vale a dire migliori, rispetto all’Estonia.

Sei i risultati utili consecutivi per l’Estonia e, tornando ai precedenti, sono quattro in totale. E negli ultimi tre sono arrivate altrettante affermazioni della squadra estone. Il poker è servito.

Come vedere Lussemburgo-Estonia in diretta tv e streaming

La sfida Lussemburgo-Estonia è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Estonia vincente e che rimarrà in corsa per il secondo posto, oppure anche per il primo. Quarta vittoria di fila, con una quota altissima. La partita regalerà meno di tre reti complessive. Non parliamo di squadre che creano tanto perché le qualità tecniche sono quelle che sono.

Le probabili formazioni di Lussemburgo-Estonia

LUSSEMBURGO (4-5-1): Moris; Jans, Bohnert, Selimovic, Veiga; Cruz; Natami, V Thill, Dos Santos, Kadamani; Videira.

ESTONIA (3-5-2): Igonen; Mets, Paskotsi, Tougjas; Peetson, Palumets, Kristal, Poom, Saliste; Mustmaa, Mannilaan.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1