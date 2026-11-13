Pronostico Bulgaria-Islanda: il bis può valere tanto

Bulgaria-Islanda è una partita valida per la quinta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

La prima vittoria dell’Islanda contro la Bulgaria, nel corso della storia, è arrivata nella sfida d’andata di questa Nations League. Tre a zero e tutti a casa.

Sono troppo vecchi gli altri precedenti per poterli prendere in considerazione, datati di oltre vent’anni. In questo lasso di tempo la formazione ospite ha avuto una crescita importante relativa al mondo del calcio, a differenza di una Bulgaria che non è la stessa. E anche la classifica di questo girone (otto punti per gli ospiti, quattro per i padroni di casa) sono una prova lampante di questa situazione.

Evidente che l’Islanda parta favorita. Non sarà un compito semplicissimo – qualche assenza c’è, soprattutto quella di Gudmundsson – ma il valore tecnico generale rimane ampiamente a favore dei nord europei. Una sfida che di spettacolo, secondo il nostro modesto avviso, ne dovrebbe regalare poco. Nel mentre regalerà comunque tre punti ad una formazione che potrebbe chiudere (in caso di risultato positivo dall’altro match in programma di questo raggruppamento) con un turno d’anticipo il discorso promozione.

Come vedere Bulgaria-Islanda in diretta tv e streaming

La sfida Bulgaria-Islanda è in programma venerdì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Islanda è quotata 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.80 su GoldBet e Lottomatica e 1.85 su Sportbet.

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Il pronostico

Islanda decisamente favorita – con una quota altissima della vittoria ma anche in calo – contro una Bulgaria che ha perso molto terreno del corso degli ultimi anni contro formazioni di valore. Una sfida da affermazione esterna. E anche la quota del NO GOL sta scendendo.

Le probabili formazioni di Bulgaria-Islanda

BULGARIA (4-2-3-1): Mitov; Stoyanov, Velkov, Tsenov, Petrov; Kraev, Gruev; Petkov, Rusev, Balov; Iliev.

ISLANDA (4-2-3-1): Valdimarsson; Palsson, Bjarnason, Magnusson, Gretarsson; Sigurdsson, Johannesson; Haraldsson, Gudjohnsen, Anderson; Oskarsson.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1