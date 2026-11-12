Wta Finals, venerdì una sfida da dentro o fuori: i pronostici

WTA Finals, Andreeva-Muchova e Sabalenka-Svitolina chiudono il gruppo 2 venerdì 13 novembre: analisi e pronostici delle due sfide.

Le WTA Finals di Indian Wells si avvicinano alla conclusione della fase a gironi e il gruppo 2 deve ancora emettere il suo verdetto definitivo. Mirra Andreeva ha già conquistato la qualificazione alle semifinali, mentre Aryna Sabalenka ed Elina Svitolina si presentano all’ultimo appuntamento con una vittoria e una sconfitta. Per Karolina Muchova, invece, il percorso nel torneo è ufficialmente già terminato, ragion per cui non ha nulla da perdere.

Il programma di venerdì 13 novembre propone, per cominciare, il confronto tra Andreeva e Muchova: la russa ha dominato il girone, vincendo entrambi i primi incontri senza concedere un set; la ceca, al contrario, ha incassato due sconfitte e non può più raggiungere le prime due posizioni. Andreeva ha impressionato soprattutto nell’ultimo incontro, travolgendo Sabalenka con un 6-4 6-0 dopo essere stata sotto 4-1 nel primo set. Una dimostrazione di personalità e qualità tecnica che conferma le sue ottime condizioni.

Anche contro Svitolina aveva controllato la partita, imponendosi 6-4 6-0. Muchova ha invece perso entrambe le sfide disputate, pur riuscendo a restare competitiva contro Sabalenka, battuta soltanto in due set molto combattuti. La ceca ha però mostrato maggiori difficoltà contro Svitolina, cedendo dopo aver vinto il primo parziale. Con la qualificazione già acquisita, Andreeva potrebbe anche amministrare le energie, ma il divario mostrato finora e la fiducia accumulata suggeriscono una partita favorevole alla russa. L’indicazione è quindi Andreeva vincente in meno di 20 game.

Wta Finals, analisi e pronostici di venerdì 13

La situazione è decisamente più delicata nell’altra partita: Sabalenka e Svitolina si giocano il secondo posto disponibile per le semifinali e non possono permettersi distrazioni, perché chi vince prosegue il cammino, chi perde saluta le Finals. Le due arrivano all’appuntamento dopo aver perso entrambe contro Andreeva, ma hanno avuto percorsi differenti nel corso della settimana.

Sabalenka-Svitolina ha dunque tutte le premesse per essere una sfida molto più combattuta. La bielorussa aveva cominciato il torneo battendo Muchova 7-6 7-5, ma contro Andreeva è andata incontro a un passaggio a vuoto pesantissimo, perdendo undici game consecutivi dopo essere stata avanti nel primo set. Svitolina ha avuto un percorso altrettanto altalenante: dopo il netto ko contro Andreeva, ha reagito contro Muchova, rimontando da un set di svantaggio e imponendosi 3-6 6-2 6-2.

La posta in palio è alta e nessuna delle due può permettersi una partenza troppo prudente. Sabalenka resta una giocatrice capace di imporre il proprio tennis con il servizio e la potenza da fondo, ma Svitolina ha dimostrato di poter allungare gli scambi e mettere in difficoltà anche avversarie più aggressive. Ci aspettiamo una partita combattuta, con un numero di game superiore a venti e Sabalenka in grado di trovare la soluzione vincente.

Andreeva in Andreeva-Muchova

Sabalenka in Sabalenka-Svitolina