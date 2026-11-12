Pronostico Slovenia-Svizzera: un solo punto per chiudere i conti

Slovenia-Svizzera è una partita della quinta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Troppa Svizzera per la Lega B di Nations League. Gli elvetici hanno dominato il proprio girone finora con 4 vittorie su 4 e sono ad un passo dal ritorno nella massima serie di questa competizione. Basta un punto per chiudere aritmeticamente al primo posto. Se la selezione di Murat Yakin riuscirà ad evitare la sconfitta in Slovenia, a Maribor, potrà festeggiare la promozione con una giornata d’anticipo. A giudicare da quello che è stato il ruolino tra settembre e ottobre, viene difficile immaginare un risultato negativo da parte della Svizzera, che ha liquidato due volte la Macedonia del Nord (in entrambi i casi 3-0), ha travolto la Scozia a domicilio (0-3) e si è imposta 2-1 a Lucerna sulla Slovenia, l’avversaria che ha tenuto più testa ai rossocrociati.

Con 7 punti in 4 gare anche gli stessi sloveni possono ritenersi soddisfatti. L’obiettivo, adesso, è respingere l’assalto degli scozzesi (a -4) e blindare quel secondo posto che consentirebbe alla nazionale guidata dall’ex Chievo Bostjan Cesar di disputare gli spareggi con una delle terze o quarte classificate dei quattro gruppi di Lega A. Tolto il KO con gli elvetici, la Slovenia ha conquistati 4 punti complessivi con la Scozia (0-0 in casa e 1-2 fuori) e battuto senza grossi problemi la Macedonia del Nord, fanalino di coda del girone.

Due assenze per squalifica tra gli sloveni, Zec e Janza, ma mancherà all’appello anche il giocatore più talento, Sesko, ancora fermo a causa di un infortunio alla tibia. Yakin, invece, non dovrebbe stravolgere l’undici titolare: dal 1′ Freuler, Manzambi, Amdouni e Ndoye.

Come vedere Slovenia-Svizzera in diretta tv e streaming

La sfida Slovenia-Svizzera, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio Ljudski vrt di Maribor, in Slovenia, si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Gli sloveni hanno vinto soltanto 2 delle ultime 12 sfide contro la Svizzera, con l’ultimo successo risalente all’ottobre 2014. Gli elvetici hanno inoltre vinto 8 delle ultime 9 partite disputate e sono in un momento di forma decisamente positivo. La necessità di conquistare almeno un punto potrebbe indurre Yakin a gestire la gara con attenzione, ma la maggiore qualità dei rossocrociati e le assenze importanti tra i padroni di casa rendono la Svizzera la chiara favorita di questo incontro. Gli elvetici hanno le carte in regola per evitare la sconfitta e chiudere il discorso promozione, mentre la Slovenia potrebbe trovare almeno una rete sfruttando il fattore campo e la necessità di difendere il secondo posto. Optiamo, dunque, per la combo 2+Over 1.5.

Le probabili formazioni di Slovenia-Svizzera

SLOVENIA (5-4-1): Oblak; Karnicnik, Brekalo, Bijol, Drkusic, Kuzmic; Matko, Zabukovnik, Gnezda Cerin, Sturm; Vipotnik.

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Britschgi, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Manzambi; Sow, Rieder, Ndoye; Amdouni.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2