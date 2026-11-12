Pronostico Serbia-Germania: una combinazione intrigante

Serbia-Germania è una partita della quinta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Il rendimento della primissima Germania targata Jurgen Klopp è tutt’altro che entusiasmante. In quattro gare di Nations League il ct si è dedicato principalmente a fare degli esperimenti, dando la possibilità a diversi giocatori di mettersi in mostra.
La Mannschaft però rischia di non qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta della competizione continentale, eventualità che con ogni probabilità non turba il sonno dell’ex allenatore del Liverpool, i cui obiettivi sono a lungo termine. Due pareggi (1-1 con l’Olanda e 0-0 con la Grecia), una sconfitta con gli ellenici e una vittoria (2-0), ottenuta proprio contro il suo prossimo avversario, la Serbia, fanalino di coda di questo girone e ancora inchiodata a zero punti. Questo il ruolino di Klopp e dei suoi uomini nelle finestre di settembre e ottobre.
Bene la difesa – la Germania ha subito solo 2 gol – male l’attacco, incapace di tramutare in reti la mole di gioco creata. Fatto sta che i tedeschi sono costretti a inseguire: terzi con 5 punti, tre in meno di Olanda e Grecia, a quota 8. Ovviamente, considerando che olandesi ed ellenici si toglieranno punti a vicenda nel match di Amsterdam, per la Mannschaft sono obbligatori i tre punti a Belgrado, contro una selezione ormai destinata alla retrocessione in Lega B.
Serbia quasi spacciata
La Serbia, infatti, è ancora confinata nel tunnel: chi sperava in una inversione di tendenza dopo la mancata qualificazione al Mondiale è rimasto deluso, dal momento che gli uomini di Veljko Paunovic stanno continuando ad incassare sconfitte su sconfitte. Resta una flebilissima speranza per non scivolare nella Serie B della Nations League e cioè vincere le ultime due e sperare che la Germania non faccia lo stesso. Molto, molto complicato. Oppure sperare di chiudere tra le due migliori quarte classificate di Lega A e giocarsi una chance ulteriore ai playoff.
Due gli squalificati per Paunovic: si tratta di Maksimovic e Lukic. In attacco dovrebbe rivedersi Mitrovic, a centrocampo il ct spera nel desiderio di riscatto di Sergej Milinkovic-Savic. Dall’altro lato, Klopp medita di affidarsi ad Havertz come falso nueve, supportato dal trio composto da El Mala-Wirtz-Karl.
Come vedere Serbia-Germania in diretta tv e streaming
La sfida tra Serbia e Germania è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Mitic” di Belgrado, in Serbia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La combo “2+Under 4.5” è quotata a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.78 su Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
I precedenti sorridono ai tedeschi: nei 4 confronti disputati finora la Germania ha ottenuto 2 vittorie, contro un successo serbo e un pareggio. L’unica affermazione dei balcanici risale al Mondiale 2010, mentre nella gara d’andata è arrivato il successo teutonico per 2-0. La maggiore qualità individuale e le motivazioni di classifica rendono la Germania favorita, ma la necessità di ritrovare efficacia sotto porta suggerisce di non esagerare con le aspettative realizzative.
Il segno 2, per alzare un po’ la quota, si può abbinare all’Under 4.5. La Mannschaft ha una superiorità tecnica evidente e non può permettersi passi falsi, ma il rendimento offensivo mostrato finora invita a immaginare un successo senza necessariamente assistere a una partita ricchissima di reti.
Le probabili formazioni di Serbia-Germania
SERBIA (5-3-2): V. Milinkovic-Savic; Nedeljkovic, Gudelj, Babic, Erakovic, Sukacev; Samardzic, S. Milinkovic-Savic, Zivkovic; Cvetkovic, Mitrovic.
GERMANIA (4-2-3-1): ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Kimmich; El Mala, Wirtz, Karl; Havertz.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus