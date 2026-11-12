Pronostico Francia U21-Italia U21: finisce sempre così

Francia U21-Italia U21 è un’amichevole internazionale. Dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Preso l’accesso diretto al prossimo Europeo, con un finale di qualificazione davvero entusiasmante, l’Under 21 di Baldini si prepara appunto all’appuntamento della prossima estate con delle amichevoli. E la prima è contro la Francia, in trasferta.

Sono diversi i confronti tra queste due formazioni nel corso della storia. E di solito finisce sempre allo stesso modo e ve lo diciamo sotto. In questo momento gli azzurrini hanno comunque una formazione importante, molti giocatori sono titolari nelle proprie squadra di club. Ma la Francia, dal proprio canto, rimane una cantera clamorosa di talenti. E il livello è sempre altissimo.

Ad esempio, nell’ultima gara ufficiale, i francesi hanno distrutto 7-1 la Svizzera. E non parliamo ovviamente di una nazionale di poco conto. Ecco, questo per far capire davvero il livello di questa truppa. Gli azzurri però vogliono rimanere con un serie aperta di risultati utili. E daranno sicuramente tutto in campo per farlo. Sotto, adesso, nel nostro pronostico, vi diciamo come davvero potrebbe finire.

Come vedere Francia U21-Italia U21 in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida Francia U21-Italia U21 è in programma venerdì 13 novembre alle 18:30. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 2. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Non ci sono ancora le quote del GOL, ma come detto prima finisce sempre così. O quasi. Almeno in quattro degli ultimi cinque scontri diretti entrambe le formazioni hanno trovato la via della rete. Succederà così anche stavolta. E occhio al pareggio.

Le probabili formazioni di Francia U21-Italia U21

Al momento non arrivano indicazioni sulle probabili formazioni di queste due squadre.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2