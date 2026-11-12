Home » CALCIO » Pronostico Francia U21-Italia U21: finisce sempre così

Pronostico Francia U21-Italia U21: finisce sempre così

di

Francia U21-Italia U21 è un’amichevole internazionale. Dove vederla, probabili formazioni e pronostico 

Preso l’accesso diretto al prossimo Europeo, con un finale di qualificazione davvero entusiasmante, l’Under 21 di Baldini si prepara appunto all’appuntamento della prossima estate con delle amichevoli. E la prima è contro la Francia, in trasferta.

Pronostico Francia U21-Italia U21
Pronostico Francia U21-Italia U21: finisce sempre così (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sono diversi i confronti tra queste due formazioni nel corso della storia. E di solito finisce sempre allo stesso modo e ve lo diciamo sotto. In questo momento gli azzurrini hanno comunque una formazione importante, molti giocatori sono titolari nelle proprie squadra di club. Ma la Francia, dal proprio canto, rimane una cantera clamorosa di talenti. E il livello è sempre altissimo.

Ad esempio, nell’ultima gara ufficiale, i francesi hanno distrutto 7-1 la Svizzera. E non parliamo ovviamente di una nazionale di poco conto. Ecco, questo per far capire davvero il livello di questa truppa. Gli azzurri però vogliono rimanere con un serie aperta di risultati utili. E daranno sicuramente tutto in campo per farlo. Sotto, adesso, nel nostro pronostico, vi diciamo come davvero potrebbe finire.

Come vedere Francia U21-Italia U21 in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida Francia U21-Italia U21 è in programma venerdì 13 novembre alle 18:30. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 2. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.55 su GoldbetLottomatica e a 3.55 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

Non ci sono ancora le quote del GOL, ma come detto prima finisce sempre così. O quasi. Almeno in quattro degli ultimi cinque scontri diretti entrambe le formazioni hanno trovato la via della rete. Succederà così anche stavolta. E occhio al pareggio.

Le probabili formazioni di Francia U21-Italia U21

Al momento non arrivano indicazioni sulle probabili formazioni di queste due squadre. 

POSSIBILE RISULTATO: 2-2
Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Fiorentina-Juventus

Pronostico Fiorentina-Juventus: una certezza ce l’abbiamo

Pronostico Inter-Como

Pronostico Inter-Como: 21 anni fa l’ultima volta

Pronostico Monza-Atalanta

Pronostico Monza-Atalanta: la striscia si ferma a sette