Pronostico San Marino-Bielorussia: una quota altissima per sognare

San Marino-Bielorussia è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Senza dubbio l’obiettivo di San Marino, contro la Bielorussia in lotta per il secondo posto e che ha ottime possibilità di prenderlo – e quindi andare ai playoff per la promozione – è quello di rendere quanto meno amara la sconfitta. Magari trovando una rete come ha fatto sul campo dell’Albania.

Sì, perché l’ultima sconfitta dei padroni di casa, su un campo complicato, è arrivata senza dubbio in maniera dignitosa. E di più non si sarebbe potuto chiedere. La Bielorussia è la squadra che in questo girone di Nations League ha segnato di meno, solamente cinque i gol messi a segno, ma rimane comunque una formazione ovviamente molto più attrezzata rispetto a San Marino. Che non ha giocatori professionisti come sappiamo, tutti hanno un secondo mestiere, che poi sarebbe il primo, o quasi.

Memori comunque dalla prestazione in terra albanese ottima, crediamo che possano riuscire i padroni di casa a trovare nel corso di questi 90minuti almeno una rete. Andiamo a vedere sotto poi nel nostro pronostico come potrebbe finire il match.

Come vedere San Marino-Bielorussia in diretta tv e streaming

La sfida San Marino-Bielorussia è in programma giovedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Montenegro è quotata 1.09 su Goldbet e Lottomatica e a 1.09 su Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 2.90 su GoldBet e Lottomatica e 2.90 su Sportbet.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Ora, sul fatto che questo match finirà con la vittoria della formazione ospite non possiamo avere il minimo dubbio. Piccoli dubbi sul fatto che il San Marino possa trovare la via della rete, ma per quello che vi abbiamo raccontato prima, e per la quota clamorosa che ha il GOL, crediamo che i padroni di casa possano riuscire senza dubbio in quello che è l’intento.

Le probabili formazioni di San Marino-Bielorussia

SAN MARINO (4-4-2): Colombo; Fabbri, Pasolini, Rossi, Giocondi; Meloni, Della Balda, Capicchioni, Zannoni; Salicioni, Nanni.

BIELORUSSIA (4-2-3-1): Lapoukhov; Kalinin, Volkov, Gomanov, Pechenin; Bocherov, Selyava; Kovalev, Ebong, Kontsevoy; Lisakovich.

POSSIBILE RISULTATO: 1-4