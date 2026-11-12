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Pronostico San Marino-Bielorussia: una quota altissima per sognare

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San Marino-Bielorussia è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Senza dubbio l’obiettivo di San Marino, contro la Bielorussia in lotta per il secondo posto e che ha ottime possibilità di prenderlo – e quindi andare ai playoff per la promozione – è quello di rendere quanto meno amara la sconfitta. Magari trovando una rete come ha fatto sul campo dell’Albania.

Pronostico San Marino-Bielorussia
Pronostico San Marino-Bielorussia: una quota altissima per sognare (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sì, perché l’ultima sconfitta dei padroni di casa, su un campo complicato, è arrivata senza dubbio in maniera dignitosa. E di più non si sarebbe potuto chiedere. La Bielorussia è la squadra che in questo girone di Nations League ha segnato di meno, solamente cinque i gol messi a segno, ma rimane comunque una formazione ovviamente molto più attrezzata rispetto a San Marino. Che non ha giocatori professionisti come sappiamo, tutti hanno un secondo mestiere, che poi sarebbe il primo, o quasi.

Memori comunque dalla prestazione in terra albanese ottima, crediamo che possano riuscire i padroni di casa a trovare nel corso di questi 90minuti almeno una rete. Andiamo a vedere sotto poi nel nostro pronostico come potrebbe finire il match. 

Come vedere San Marino-Bielorussia in diretta tv e streaming

Come vedere Albania-Finlandia
Come vedere Albania-Finlandia in diretta tv e streaming (AnsaFoto) -Ilveggente.it

La sfida San Marino-Bielorussia è in programma giovedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Ora, sul fatto che questo match finirà con la vittoria della formazione ospite non possiamo avere il minimo dubbio. Piccoli dubbi sul fatto che il San Marino possa trovare la via della rete, ma per quello che vi abbiamo raccontato prima, e per la quota clamorosa che ha il GOL, crediamo che i padroni di casa possano riuscire senza dubbio in quello che è l’intento.

Le probabili formazioni di San Marino-Bielorussia

SAN MARINO (4-4-2): Colombo; Fabbri, Pasolini, Rossi, Giocondi; Meloni, Della Balda, Capicchioni, Zannoni; Salicioni, Nanni.
BIELORUSSIA (4-2-3-1): Lapoukhov; Kalinin, Volkov, Gomanov, Pechenin; Bocherov, Selyava; Kovalev, Ebong, Kontsevoy; Lisakovich.

POSSIBILE RISULTATO: 1-4

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