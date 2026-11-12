I pronostici di giovedì 12 novembre: Nations League, Champions femminile e Coppa del Re

I pronostici di giovedì 12 novembre, tutto pronto a San Siro per una classica come Italia-Francia. Ma occhio anche agli altri gironi: in tante si giocano il pass per i quarti.

Riparte la Nations League, con la fase a gironi che entra nel vivo: da qui alla prossima settimana conosceremo i nomi delle selezioni che accederanno ai quarti di finale e quelli delle retrocesse in Lega B.

A San Siro è tutto pronto per una classica come Italia-Francia. Gli azzurri sono secondi in classifica, in corsa sia per la qualificazione ai quarti sia per il primo posto, al momento detenuto dai Bleus di Zinedine Zidane, a +3 sugli azzurri.

Non era scontato, se teniamo conto del fatto che la selezione di Roberto Mancini aveva approcciato questa competizione tra dubbi e malumori, legati ovviamente all’ennesimo fallimento nelle qualificazioni ai Mondiali.

Dopo la sconfitta all’esordio con il Belgio (0-2), l’Italia, anche grazie alle scelte azzeccate del ct – i giovani inseriti nell’undici titolare hanno fatto quasi tutti bene, a cominciare da Kayode e i fratelli Esposito – ha battuto due volte e in maniera netta la Turchia (1-4 e 3-1) e a Saint-Denis se l’è giocata alla pari con la corazzata transalpina (1-1), meritando addirittura qualcosa in più ai punti. Il lavoro, però, non è ancora terminato. Realisticamente l’Italia si contenderà la seconda piazza con il Belgio, che ha un solo punto in meno e che attende la truppa di Mancini allo stadio Re Baldovino di Bruxelles nello scontro diretto di domenica prossima, quello in cui con ogni probabilità si deciderà il passaggio del turno.

I precedenti raccontano di una rivalità storica, con un bilancio complessivo favorevole agli azzurri, capaci di conquistare 19 vittorie nei 42 confronti disputati. Il dato cambia però in maniera sensibile considerando le partite giocate in Italia: la Francia ha vinto le ultime tre trasferte contro gli azzurri. E l’ultimo successo italiano in casa risale addirittura al 1962, un’amichevole disputata a Firenze.

Bleus favoriti secondo i bookmaker ma l’Italia può sfruttare il fattore San Siro e l’entusiasmo ritrovato per mettergli i bastoni tra le ruote. Ci sono quindi tutti gli ingredienti per una partita combattuta, nella quale entrambe potrebbero trovare spazio per colpire.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 2+MULTIGOL 2-4 in Navalcarnero-Betis, Coppa del Re, ore 19:00

Vincenti

MONTENEGRO (in Montenegro-Lettonia, Nations League, ore 20:45)

(in Montenegro-Lettonia, Nations League, ore 20:45) INGHILTERRA (in Inghilterra-Croazia, Nations League, ore 20:45)

(in Inghilterra-Croazia, Nations League, ore 20:45) BENFICA (in Benfica-Austria Vienna, Champions League femminile, ore 21:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Barcellona-Arsenal , Champions League femminile, ore 18:45

, Champions League femminile, ore 18:45 Cechia-Spagna , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Aruba-Martinica, CONCACAF Nations League, ore 23:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Turchia-Belgio , Nations League, ore 18:00

, Nations League, ore 18:00 Italia-Francia, Nations League, ore 20:45

Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 5.50 GOLDBET; 6.02 SPORTBET; 5.50 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Albania-Finlandia, Nations League, ore 20:45