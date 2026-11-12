Wta Finals, ultima chiamata per le semifinali: i pronostici di giovedì

Gauff cerca il riscatto contro Kostyuk, mentre Pegula affronta Noskova nell’ultimo turno del girone: analisi e pronostici delle partite di giovedì 12 novembre.

L’ultima giornata del gruppo 1 delle WTA Finals propone due incontri con implicazioni differenti, ma entrambi importanti per definire il quadro delle semifinali. Linda Noskova ha già conquistato il pass per il turno successivo, mentre Coco Gauff e Jessica Pegula sono ancora coinvolte nella lotta per il secondo posto disponibile. Il che significa, in particolare per la statunitense campionessa del 2024, che non ci sono più margini per distrarsi.

Marta Kostyuk, invece, è già eliminata dopo le due sconfitte in altrettante partite. L’ucraina, entrata nel tabellone come riserva dopo il forfait di Elena Rybakina, non è riuscita a sfruttare l’occasione, pagando anche i problemi fisici accusati al polso destro. Il suo ultimo impegno sarà comunque un’occasione per chiudere con una prestazione diversa, senza il peso della qualificazione.

Più delicata la situazione di Pegula, che dopo la sconfitta all’esordio contro Gauff ha ritrovato fiducia battendo Kostyuk. L’americana deve però affrontare una Noskova particolarmente convincente, capace di vincere entrambi i suoi incontri senza concedere set. Il programma di Indian Wells mette quindi in scena due partite nelle quali motivazioni, condizione atletica e qualità del gioco avranno un peso importante.

Wta Finals, analisi e i pronostici di giovedì 12 novembre

Kostyuk-Gauff mette di fronte una giocatrice che non ha più obiettivi di classifica e un’avversaria obbligata a cercare il successo. L’ucraina ha perso prima contro Noskova e poi contro Pegula, mostrando soprattutto difficoltà al servizio e una condizione non ottimale dopo il problema al polso. Gauff, dal canto suo, ha cominciato il torneo battendo Pegula al termine di una partita molto combattuta, ma ha poi ceduto nettamente a Noskova, raccogliendo appena sei game. La statunitense resta superiore per atletismo e solidità complessiva, ma dovrà ritrovare precisione e continuità, soprattutto nei turni di battuta. Kostyuk, libera da qualsiasi pressione legata alla qualificazione, potrebbe comunque provare a giocare con maggiore aggressività e rendere il confronto meno semplice del previsto.

Ci aspettiamo una partita nella quale l’ucraina possa opporre resistenza, ma la maggiore qualità di Gauff dovrebbe emergere alla distanza: scegliamo la statunitense vincente in un match da almeno 20 game. Pegula-Noskova presenta invece un quadro leggermente diverso. La ceca ha impressionato nei primi due incontri, superando Kostyuk 6-2 6-4 e Gauff 6-3 6-3, risultati che le hanno garantito la qualificazione alle semifinali. Pegula ha avuto un percorso più faticoso, con la sconfitta contro Gauff e il successivo successo in due set su Kostyuk, ma resta una giocatrice esperta e capace di gestire le situazioni di pressione.

La statunitense ha bisogno di vincere per conservare le proprie possibilità di qualificazione, mentre Noskova può affrontare il confronto con maggiore tranquillità dopo aver già raggiunto il proprio obiettivo. La qualità mostrata dalla ceca, soprattutto nella gestione degli scambi e nella capacità di prendere l’iniziativa, ci porta comunque a preferirla. Ci aspettiamo una partita meno combattuta rispetto a Kostyuk-Gauff, con Noskova leggermente avanti nelle nostre valutazioni.

Gauff in Kostyuk-Gauff

Noskova in Pegula-Noskova