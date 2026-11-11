Pronostico Cechia-Spagna: le assenze spostano poco

Cechia-Spagna è una partita della quinta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nel gruppo 3 di Lega A va in scena uno dei più classici testa-coda tra il rullo compressore Spagna, a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate, ed il fanalino di coda Cechia, inchiodata a zero punti ma ancora con qualche flebile speranza di scongiurare la retrocessione in Lega B.

Partiamo però dalla Roja, che dopo il Mondiale vinto in Nordamerica non sta mostrando alcun sintomo di appagamento o di sazietà: i campioni d’Europa e del Mondo sono apparsi dominanti anche in Nations League, a cominciare dal successo di Wembley contro l’Inghilterra all’esordio. Battuti gli inglesi nel loro “tempio”, sono poi arrivate la doppia vittoria con la Croazia (4-1 e 1-2) e quella con la Cechia, travolta 3-1 a Oviedo lo scorso ottobre. Luis de la Fuente e i suoi uomini hanno già in tasca il pass per i quarti ed in teoria potrebbero farsi bastare un altro successo sui cechi per chiudere definitivamente i giochi per il primo posto, anche se bisognerà capire cosa farà l’Inghilterra con la Croazia, dal momento che domenica la Roja sarà impegnata proprio nel secondo round con la selezione dei Tre Leoni (oggi a -3).

Per quanto riguarda la Cechia, l’obiettivo è provare a fare più punti possibili negli ultimi 180 minuti per garantirsi il “salvagente” dei playoff: le due peggiori quarte, infatti, retrocederanno direttamente senza passare dagli spareggi.

Speranze al lumicino per la Cechia

Soltanto sconfitte per lo spagnolo Santi Denia, che ha preso le redini di questa nazionale in estate dopo il Mondiale fallimentare: non mancano, tuttavia, le note positive sul piano del gioco, come ha ribadito lo stesso allenatore (anche lui, come de la Fuente, vanta una lunga esperienza con le giovanili della Roja).

La Cechia a Praga non potrà contare sullo squalificato Sadilek, ma in compenso il ct riavrà Krejci, assente a sua volta contro gli inglesi per squalifica. L’attacco verrà guidato da Hlozek, a centrocampo e in difesa non mancheranno i veterani Coufal e Soucek.

Dall’altro lato, assente la stella Lamine amal, che sta recuperando da un infortunio e verrà probabilmente chiamato per la prossima sfida con l’Inghilterra. Spagna priva pure di Oyarzabal, Dani Olmo, Eric Garcia e Rodri.

Come vedere Cechia-Spagna in diretta tv e streaming

Cechia-Spagna, in programma giovedì alle 20:45 all’Epet Arena di Praga, in Cechia, si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

I precedenti confermano il netto predominio spagnolo. Nelle 8 sfide ufficiali disputate dalla Cechia indipendente, i cechi non sono mai riusciti a battere la Roja, raccogliendo 2 pareggi e 6 sconfitte. In 5 occasioni la Spagna ha inoltre mantenuto la porta inviolata, concedendo agli avversari più di una rete soltanto in una circostanza.

Anche il momento attuale suggerisce un confronto complicato per i padroni di casa, chiamati a misurarsi con una nazionale che ha raggiunto un’incredibile striscia di 42 partite consecutive senza sconfitte in tutte le competizioni. La Spagna dispone di maggiore qualità in ogni reparto e, nonostante le assenze importanti, ha le risorse necessarie per gestire la partita e creare numerose occasioni. La Cechia dovrà provare a difendersi con ordine, ma difficilmente riuscirà a contenere per novanta minuti la pressione degli ospiti. Ipotizziamo l’ennesima vittoria spagnola in una gara in cui il numero dei gol complessivi segnati sarà compreso tra 2 e 4.

Le probabili formazioni di Cechia-Spagna

CECHIA (4-2-3-1): Kinský; Coufal, Krejčí, Zima, Jurásek; Souček, Červ; Provod, Sadílek, Ambros; Hložek.

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Fabian Ruiz; Nico Williams, Fermin Lopez, Baena; Ferran Torres.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2