Pronostico Montenegro-Lettonia: chiudono in anticipo i conti

Montenegro-Lettonia è una partita valida per la quarta giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca giovedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Con dieci punti il Montenegro guida questo raggruppamento e con una vittoria avrebbe la certezza del primo posto, o quasi. Dovrebbero sperare i padroni di casa nel pareggio tra Cipro e Armenia oppure nella vittoria dei secondi. Però poi ci sarebbe l’ultima partita, e basterebbe nel caso un pareggio.
Vabbè, discorsi che verranno fatti successivamente: adesso, contro una Lettonia ultima nel girone con un solo punto conquistato fino al momento e che non ha nessuna possibilità e nessun obiettivo, allora è evidente che questo sia un match indirizzato. Non abbastanza indirizzato, ma del tutto. La vittoria del Montenegro – che non ha mai perso fino al momento – non è assolutamente in discussione. Una di quelle partite proprio serene nelle quali i padroni di casa riusciranno ad avere la meglio senza nessun tipo di problema. Sì, finirà assolutamente in questo modo.
Come vedere Montenegro-Lettonia in diretta tv e streaming
La sfida Montenegro-Lettonia è in programma giovedì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Partita senza storia. I padroni di casa si prenderanno questi tre punti senza nessun tipo di problema e vinceranno il match.
Le probabili formazioni di Montenegro-Lettonia
MONTENEGRO (4-3-3): Popovic; Roganovic, Djuric, Savic, Gasevic; Adzic, Bulatovic, Jankovic; Jovetic, Krstovic, Osmajic.
LETTONIA (5-4-1): Matrevics; Jurkovskis, Savalnieks, Tonisevs, Balodis, Ciganiks; Daskevics, Vapne, Zelenkovs, Strods; Gutkovskis.
POSSIBILE RISULTATO: 3-0
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